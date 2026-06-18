Şili milli takımının efsanesi Arturo Vidal, Dünya Kupası’nın açılış maçında Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi’nin performansından büyük hayranlık duyduğunu ifade etti.

Messi, Arjantin'in Cezayir ile oynadığı maçta parladı ve bir hat-trick yaparak, Alman efsane Miroslav Klose ile eşitlenerek Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

Saha içindeki mücadeleci oyun tarzı nedeniyle “Savaşçı” lakabıyla tanınan Vidal, daha önce Barcelona forması giyerken Messi ile takım arkadaşı olmuştu.

"AS" gazetesi, Vidal'ın canlı yayın kanalından Arjantin-Cezayir maçını takip ettiğini bildirdi.

Vidal, Messi'nin performansından çok etkilendi ve son saatlerde sosyal medyayı sallayan birçok yorumda bulundu.

Vidal, “Uzaylı canavar hata yapmaz. Arjantin’de oynayan tek kişi Leo’dur, başkası yok, tek başına oynuyor” dedi.

Vidal sözlerine şöyle devam etti: “Messi, golü düşünürken hareket eden tek kişi. Hepsini geride bıraktı. Önünde hâlâ Ürdün ve Avusturya maçları var… 3 maçta 9 gol atacak.”