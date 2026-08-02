Savaş kızıştı: Al Ahly, Jaissle'nin Newcastle'a transferini engelliyor!

Suudi El Ehli'nin eski teknik direktörü Alman Matthias Jaissle'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik, yeni sezona hazırlanan İngiliz ekibi Newcastle United'ın başına geçmeye yaklaşmasına rağmen sürüyor.

Jaissle, geçtiğimiz günlerde El Ehli'nin teknik direktörlüğü görevinden istifasını sunmuş, böylece birkaç şampiyonluk kazandığı bir dönemin ardından "Er-Raki" ile olan serüvenini sona erdirmiş, ardından İngiliz Eddie Howe'un yerine geçmek üzere Newcastle ile ileri düzeyde görüşmelere başlamıştı.

Newcastle kulübüne yakınlığıyla bilinen İngiliz gazeteci Lee Ryder'a göre, Jaissle ile yapılan anlaşmanın resmi olarak açıklanmasının gecikmesinin nedeni, Suudi El Ehli kulübüne ait bazı evrak işlemlerinden kaynaklanıyor. Ryder aynı zamanda transferin normal seyrinde ilerlediğini ve tamamlanmasının beklendiğini vurguladı.

Ayrıca oku: Bomba transfer: Muhammed Salah, Atletico Madrid'e mi gidiyor?

Ryder, Alman teknik adamın şu anda İspanya'nın La Manga şehrinde bulunduğunu ve transferle ilgili tüm idari ve hukuki işlemlerin tamamlanmasını beklediğini, ardından görevi devralacağının resmen açıklanacağını ekledi.

Newcastle'ın bu dosyayı önümüzdeki birkaç gün içinde sonuçlandırması ve Jaissle'nin Premier Lig'deki ilk deneyimine başlaması beklenirken, El Ehli yeni sezon müsabakaları başlamadan takımı yönetecek yeni bir teknik direktör arayışını sürdürüyor.