Saud Abdulhamid, Dünya Kupası öncesinde taraftarların öfkesini ateşledi!

Son birkaç saat içinde, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Suudi Arabistan milli takımı ile Senegal milli takımı arasında oynanan hazırlık maçında, Suudi milli takımının yıldızı Saud Abdulhamid'in sergilediği davranış nedeniyle sosyal medyada Suudi taraftarlar arasında bir tartışma yaşandı.

Suudi milli takımı, Dünya Kupası'nın başlamasından önceki son hazırlık maçı olarak Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Senegal ile 0-0 berabere kaldı. Maçta birçok teknik detayın yanı sıra taraftarların tepkisini çeken bazı anlar da yaşandı.

Suudi Arabistan'ın bir atağı sırasında kameralar, Saud Abdulhamid'in takım arkadaşı Mohamed Abou El-Shamat'a öfkelendiği anı yakaladı. Abdulhamid, El-Shamat'ın yanlış pozisyon aldığını ve milli takımın umut verici bir gol fırsatını kaçırdığını düşünerek, saha içinde ona açıkça suçlamada bulundu.

Fransız Lens kulübünün bek oyuncusu, kameraların önünde takım arkadaşına sert bir şekilde eleştirilerini sürdürdü. Bu durum, son saatlerde sosyal medya platformlarında geniş çapta paylaşılan görüntüye dikkat çeken taraftarların ilgisini çekti.

Saud Abdulhamid'in davranışı Suudi taraftarlar arasında ikiye bölünmeye neden oldu. Bazıları, özellikle Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala, onun yaptığının saha içindeki hataları düzeltme isteği ve coşkusu kapsamında olduğunu düşündü.

Buna karşılık, taraftarların bir kısmı ise oyuncunun takım arkadaşıyla konuşma tarzının uygun olmadığını düşündü ve özellikle milli takımın turnuva öncesinde en üst düzeyde uyum ve konsantrasyona ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında, eleştirinin daha sakin bir şekilde yapılabileceğini belirtti.

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Bu an, "X" platformunda bir eleştiri dalgasına neden oldu. Bazı taraftarlar, Saud Abdulhamid'in sahada zaman zaman takım arkadaşlarına küstahça davrandığını düşünürken, diğerleri ise olanların maçlar sırasında oyuncular arasında sıkça görülen doğal bir tepki olduğunu vurgulayarak onu savundu.

Suudi milli takımı, bu tür olayları geride bırakıp, İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı 8. grupta Uruguay ile oynayacağı zorlu maçla Dünya Kupası'na başlayacakken, asıl hedefe tamamen odaklanmayı umuyor.























