Şaşırtıcı görüntüler: Jack Grealish baygın halde bulundu

Jack Grealish, İngiltere'de yine ortalığı karıştırdı. Manchester City'den Everton'a kiralanan 30 yaşındaki oyun kurucu, arkadaşlarıyla geçirdiği yoğun bir içki öğleden sonrasının ardından Manchester'daki bir çatı barında uyurken bulundu.

İngiliz basınına göre Grealish, Cumartesi günü saat 16:30 civarında Manchester'daki Stories adlı çatı katı barına geldi. Bir saat bile geçmeden, masada bir sürü içki varken koltuğunda uykuya dalmış olduğu bildirildi. Görgü tanıkları, arkadaşlarının onu uyandırmaya çalıştığını ancak başaramadıklarını aktardı.

"Arkadaşları onu uyandırmaya çalıştı. Muhtemelen alkolün etkisi altındaydı," dedi olay yerinde bulunan bir kişi. Görüntülerde, İngiliz milli takım oyuncusunun, öğleden sonra içki içtikten sonra bilincini kaybetmiş gibi göründüğü ve sandalyesinde sarkmış halde oturduğu görülüyor.

Bu sezon Manchester City tarafından Everton'a kiralanan orta saha oyuncusu, Ocak ayından beri süren bir ayak sakatlığıyla mücadele ediyor. Mart ayı başında Grealish, sosyal medyadan "Her zamankinden daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek için çok çalışıyorum" demişti.

Grealish'in Everton'daki kiralık dönemi bu sezon umut verici bir şekilde başlamıştı. Yirmi Premier League maçında iki gol ve altı asist kaydetmişti. Ayak sakatlığı nedeniyle Grealish bu sezon muhtemelen bir daha sahaya çıkamayacak ve İngiltere ile Dünya Kupası'na katılma hayallerini de rafa kaldırmak zorunda kalacak.

Grealish'in İngiliz basında olumsuz haberlere konu olması bu ilk kez değil. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ceza almış ve tehlikeli sürüş nedeniyle gözaltına alınmıştı.

/p>