24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
arbeloa(C)Getty Images

Çeviri:

Şartların kabul edilmesinin ardından: Real'den üçüncü bir oyuncu Fulham'ın kapısında

Real Betis - Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
La Liga
Fulham - Crystal Palace
Fulham
Crystal Palace
Premier Lig
A. Arbeloa
Manuel Angel
G. Garcia
İspanya
İngiltere

Arbeloa şifre kelimesi

Fulham, yaz transfer döneminde Real Madrid'den yapacağı üçüncü transferi bitirmeye yaklaştı. Kraliyet Kulübü ile genç orta saha oyuncusu Manuel Angel'ın transferi konusunda anlaşmaya varan İngiliz kulübü, "La Fabrica" akademisinden eski yeteneklerini kadrosuna katmaya devam eden teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın isteği doğrultusunda hareket etti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fulham'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Real Madrid ile tam bir anlaşmaya vardığını ortaya koydu.

Romano, X platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Real Madrid'in oyuncunun transferine onay verdiğini; bunun yanı sıra kulübün, oyuncunun ileride satılması hâlinde bir bonservis yüzdesini elinde tuttuğunu ve onu geri almak istemesi durumunda gelecekteki herhangi bir teklifi eşitleme hakkına sahip olduğunu, ayrılığına onay vermek için kulübün koyduğu şartlar çerçevesinde belirtti.

Öte yandan Marca gazetesi, Manuel Angel'in Fulham ile sözleşmesini imzalamak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya çoktan geldiğini ve böylece bu yaz Gonzalo Garcia ile Cesar Palacios'un ardından Real Madrid'den İngiliz takımına transfer olan üçüncü oyuncu olacağını, Arbeloa'nın yönettiği yeni proje kapsamında açıkladı.

Gazete, Arbeloa'nın başlangıçta orta sahayı güçlendirmek için önceliklerinin başına Thiago Pitarch'ı koyduğunu, ancak Jose Mourinho ve Real Madrid'in oyuncuya sıkı sıkıya bağlı kalıp ayrılık kapısını kapatmasının, İspanyol teknik direktörü ilgisini altyapı takımlarındaki eski kaptanı Manuel Angel'e yöneltmeye ittiğini belirtti.

La Liga
Real Betis crest
Real Betis
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Premier Lig
Fulham crest
Fulham
FUL
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Gazete ayrıca, oyuncunun hazırlık döneminde A takımın planları dışında kalmasının ardından zor bir yaz geçirdiğini, aynı zamanda Castilla ile forma giymekten de uzaklaştığını, sonunda İngiltere Ligi'nde imkânlarını çok iyi tanıyan teknik direktörün yönetiminde yeni bir fırsat bulduğunu ekledi.

Ayrıca oku:
"Kan bizden, üfleme onlardan": Malaga teknik direktörü Real Madrid maçının ardından patladı

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin