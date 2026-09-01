Fulham, yaz transfer döneminde Real Madrid'den yapacağı üçüncü transferi bitirmeye yaklaştı. Kraliyet Kulübü ile genç orta saha oyuncusu Manuel Angel'ın transferi konusunda anlaşmaya varan İngiliz kulübü, "La Fabrica" akademisinden eski yeteneklerini kadrosuna katmaya devam eden teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın isteği doğrultusunda hareket etti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fulham'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Real Madrid ile tam bir anlaşmaya vardığını ortaya koydu.

Romano, X platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Real Madrid'in oyuncunun transferine onay verdiğini; bunun yanı sıra kulübün, oyuncunun ileride satılması hâlinde bir bonservis yüzdesini elinde tuttuğunu ve onu geri almak istemesi durumunda gelecekteki herhangi bir teklifi eşitleme hakkına sahip olduğunu, ayrılığına onay vermek için kulübün koyduğu şartlar çerçevesinde belirtti.

Öte yandan Marca gazetesi, Manuel Angel'in Fulham ile sözleşmesini imzalamak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya çoktan geldiğini ve böylece bu yaz Gonzalo Garcia ile Cesar Palacios'un ardından Real Madrid'den İngiliz takımına transfer olan üçüncü oyuncu olacağını, Arbeloa'nın yönettiği yeni proje kapsamında açıkladı.

Gazete, Arbeloa'nın başlangıçta orta sahayı güçlendirmek için önceliklerinin başına Thiago Pitarch'ı koyduğunu, ancak Jose Mourinho ve Real Madrid'in oyuncuya sıkı sıkıya bağlı kalıp ayrılık kapısını kapatmasının, İspanyol teknik direktörü ilgisini altyapı takımlarındaki eski kaptanı Manuel Angel'e yöneltmeye ittiğini belirtti.

Gazete ayrıca, oyuncunun hazırlık döneminde A takımın planları dışında kalmasının ardından zor bir yaz geçirdiğini, aynı zamanda Castilla ile forma giymekten de uzaklaştığını, sonunda İngiltere Ligi'nde imkânlarını çok iyi tanıyan teknik direktörün yönetiminde yeni bir fırsat bulduğunu ekledi.

Ayrıca oku:

"Kan bizden, üfleme onlardan": Malaga teknik direktörü Real Madrid maçının ardından patladı