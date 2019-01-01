Sarri: Ronaldo, Dybala ve Higuain yüzünden kaybetmedik

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Lazio'ya kaybettikleri Süper Kupa finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

'ın Riyad kentinde oynanan İtalya Süper Kupası finalinde , 'u 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Juventus'un 60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcısı Maurizio Sarri, maç sonu yaptığı açıklamalarda , Paulo Dybala ve Gonzalo Higuain'den oluşan hücum üçlüsünün mağlubiyetin sorumlusu olmadığını belirtti:

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"Bu maça fiziksel ve mental anlamda düşük bir enerji ile geldik. Böyle şeyler olur. Öte yandan Lazio ise harika bir formla maça geldi. Kupayı kaybettiğimiz için üzgünüz ancak önümüzdeki beş ayda maça çıkacağımız birçok kulvar var. Öfkeliyiz ama ağıt yakmamız hiçbir sorunu çözmez."

"Bu maçı hücum üçlümüz yüzünden kaybetmedik. Ben oyuna bir orta saha dahil ettikten sonra ikinci ve üçüncü golleri yedik."

Lazio, 'da bir maç eksiğiyle 42 puanla ikinci sırada olan Juventus'un 6 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Kupa finalinin yanı sıra ligdeki tek yenilgisini de Lazio'ya karşı yine aynı skorla alan Juventus'un bu iki maçtan etkilenmeyeceğini dile getiren Sarri, "Lazio'ya karşı iyi bir rekorum var. Oyuncularım bu iki mağlubiyetin etkisi altında kalmayacaktır. Maçtan önce de söylediğim gibi bu maç, ligdeki şampiyonluk yarışımıza etki edemez" ifadelerini kullandı.