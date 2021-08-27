Sarri daha önce de İstanbul'a gelmişti

Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşen Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin yolu daha önce Napoli'yi çalıştırırken de Türkiye'ye düşmüştü.

Maurizio Sarri'ye ikinci kez Türkiye ziyareti gözüktü. 2016 yılında Benfica, Dinamo Kiev ve Beşiktaş'ın olduğu Şampiyonlar Ligi grubunu 11 puan ile lider tamamlayan Napoli'nin başında olan İtalyan, şimdi UEFA Avrupa Ligi Grupları'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Lazio'nun teknik direktörü olarak İstanbul'a gelecek.

2016'daki Şampiyonlar Ligi serüveninde Napoli ile 6 maçta 11 puan toplayan Sarri, gruplarda 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti almış; Napoli'de 3-2 yenildiği Beşiktaş'tan İstanbul'da 1 puan alarak İtalya'ya dönmüştü.

İstanbul'daki maçta ne olmuştu?

1-1 biten o karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlanmış, oldukça dengede giden oyunun son dakikalarında Beşiktaş, kazandığı penaltıyı Quaresma ile gole çevirmişti. Ancak bu golden kısa bir süre sonra Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in kaydettiği gole engel olamayan siyah beyazlılar karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılarak Benfica'nın önünde gruptan çıkma şansını tepmişti. Sarri maç sonunda "Türk taraftarlar da işimizi çok zorlaştırdı. Etkileyici bir atmosfer vardı. Beşiktaş da zaten bunun sonucunu alıyor. Sahasında yenilmiyor." açıklamalarını yapmıştı.

Sarri'nin Napoli'sinde Hamsik'in dışında o dönem şu an Premier Lig'de forma giyen Allan ve Jorginho da forma giyiyordu.