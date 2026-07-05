Şarqi, Fas maçı hakkında: Endişelenmeyin… Savaşa gideceğiz!

Fransız milli takımının yıldızı Ryan Sharqi, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile oynanacak beklenen karşılaşma hakkında ateşli bir açıklama yaptı ve önümüzdeki Perşembe günü Boston Stadyumu’nda Atlas Kaplanları’na karşı gerçek bir “savaş” vereceklerini vaat etti.

Şerki, Fransa’nın çeyrek finalde Paraguay’ı 1-0 mağlup etmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Mavi Kuşlar”ın önümüzdeki beş günü, beklenen mücadeleye hazırlanmak için fiziksel ve zihinsel olarak toparlanmaya ayıracağını vurgulayarak, “Bu süreyi zihnimizi ve bedenimizi dinlendirmek için değerlendireceğiz, ondan sonra merak etmeyin, savaşa gideceğiz” dedi.

Paraguay maçıyla meşgul olmasına rağmen Fransız oyuncu, Fas milli takımının sergilediği performansı övdü ve şunları söyledi: “Meşgul olduğumuz için maçlarını izlemedim, ancak onların kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz.”

Karar maçı, önümüzdeki Perşembe günü oynanacak ve her iki takım da yarı finale yükselme hakkı elde etmek için mücadele edecek.