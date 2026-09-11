Sarhoş PSV taraftarı Eindhoven'da büyük paniğe neden oldu

Alkollü bir PSV taraftarı, perşembe akşamı Eindhoven'da Shakhtar Donetsk ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının (1-1) ardından acil yardım ekiplerinin geniş çaplı şekilde devreye girmesine neden oldu. Eindhovens Dagblad'ın aktardığına göre, Strijp-S İstasyonu'ndaki olay nedeniyle tren seferleri geçici olarak tamamen durdu.

Taraftarın, trenini beklerken peronun kenarında oturduğu belirtildi. Bir trenin istasyona girdiği sırada adam, raylardan son anda uzaklaşmayı başardı.

Ancak makinist için taraftarın gerçekten güvende olup olmadığı net değildi. Bu nedenle tren derhal durduruldu ve alarm verildi.

Bunun ardından polis, itfaiye ve ambulans ekipleri Strijp-S İstasyonu'na sevk edildi. Rayların üzerinde ya da çevresinde birinin bulunma ihtimali nedeniyle ProRail çalışanları da devreye alındı.

Daha sonra acil yardım ekipleri olaya karışan taraftarı aramaya başladı. Bir süre sonra alkollü adam bulundu.

Tanık ifadeleri ve raylarda yapılan kontrol doğrultusunda polis, olaydan onun sorumlu olduğunu tespit etti. Sonuç olarak ray hattında artık hiç kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı.

PSV taraftarı, polisten aldığı sert bir uyarıyla kurtuldu. Ayrıca biri kamuya açık alanda sarhoşluk nedeniyle olmak üzere iki para cezası aldı.

Yaşanan durum nedeniyle tren seferleri bir süre yeniden başlatılamadı. Acil yardım ekipleri rayların güvenli olduğunu tespit ettikten sonra duran trene yolculuğuna devam etme izni verildi.