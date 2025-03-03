Ara transfer döneminde çocukluk kulübü Santos'a geri dönen Neymar, harika bir form grafiği yakaladı. Yıldız futbolcu bu kez frikikten gol kaydetti.

Orta Doğu'da aradığını bulamayan ve yaşadığı sakatlıkların ardından Al-Hilal'den ayrılan Neymar, ara transfer döneminde Brezilya'ya geri döndü.

Eski Barcelona ve PSG yıldızı, çocukluk kulübü olan Brezilya Serie A devi Santos ile sözleşme imzaladı.

Şu ana kadar Santos ile yedi maça çıkan Neymar, şimdiden altı gol kaydetmeyi başardı.

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Bu kez frikikten attı

Geçtiğimiz hafta kornerden gol atarak dikkatlerini üzerine çeken 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Santos'un Bragantino'yu 2-0 yendiği karşılaşmada da öne çıkmayı başardı.

Mücadelenin 9.dakikasında sahneye çıkan Neymar, frikikten attığı golle takımını öne geçiren isim oldu.

Brezilyalı futbolcu, bu gol ile birlikte Santos formasıyla çıktığı 7. lig maçında 6. gol katkısını yaptı.

Neymar'ın kariyeri

Profesyonel futbol kariyerine Brezilya ekibi Santos'ta başlayan Neymar, 2013 yılında 88 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.

Katalan devinde dört sene forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu, 2017'de ise 222 milyon euroluk dudak uçuklatan rekor bir bonservis ücreti ile Fransa Ligue 1 devi PSG'ye imza attı.

Altı yıl Paris'te yaşayan Neymar, 2023'ün yaz aylarında Al-Hilal ise 90 milyon euro bonservis ücreti ile Al-Hilal'e gitti. Orta Doğu'da tutunamayan Neymar ocak ayında ise Santos'a, yani başladığı yere geri döndü.

Neymar'ın adı son dönemde bir başka eski kulübü Barcelona ile de anılıyor.