Santiago Gimenez, AC Milan'dan ayrılabilir: en önemli öncelik haline geldi

Santiago Gimenez bu yaz büyük olasılıkla AC Milan'dan ayrılacak. Sky Sports Italia'nın haberine göre, forvet oyuncusu Lazio'nun transfer listesinin en başında yer alıyor.

Gimenez, Milano'da gerçekten dramatik bir sezon geçirdi. Sık sık sakatlıklarla boğuştu ve sadece 16 maça çıkabildi.

Bu maçlarda hiç gol atamadı. Ancak iki asist yaptı. Milano'da artık Meksikalı oyuncunun satışına açıklar, ancak oyuncu ülkesiyle birlikte Dünya Kupası'na katılacak.

Gimenez şu anda Lazio'nun ilgisini çekiyor. Başkent kulübü kısa süre önce Maurizio Sarri'yi kovdu ve Gennaro Gattuso'yu teknik direktör olarak atadı.

Sky'a göre, Lazio'nun Gimenez'e olan ilgisi tamamen Gattuso'dan kaynaklanıyor. İtalyan teknik direktör, 25 yaşındaki forvetin kalitesinden oldukça emin.

Transfermarkt'a göre Gimenez'in değeri hala 18 milyon avro. Bu rakam, AC Milan'ın Ocak 2025'te Feyenoord'a onun transferi için ödediği 30 milyon avrodan oldukça düşük.