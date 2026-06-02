Sansasyonel: Türk dev kulüp, Robert Lewandowski'yi Süper Lig'e transfer etmek istiyor

Transfer muhabiri Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Robert Lewandowski'nin transferini umuyor. 37 yaşındaki forvet, FC Barcelona'dan ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsünde.

Lewandowski, bir sonraki macerası için tüm seçenekleri açık tutuyor. Bu nedenle Fenerbahçe, şansının olmadığını düşünmüyor.

Türk futbolunun önde gelen kulübünün yönetimi, Lewandowski'nin menajerleriyle temasa geçti.

İstanbul'da Polonyalı dünya yıldızı, Ederson, Milan Skriniar, N'Golo Kanté, Fred, Mattéo Guendouzi ve Marco Asensio'nun takım arkadaşı olabilir.

Hollandalı oyuncular Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba ve Oguz Aydin de Fenerbahçe ile sözleşmeli.

Lewandowski ve Polonya, önümüzdeki yaz Dünya Kupası'nda yer almayacak, bu da süper forvetin karar vermek için bolca zamanı olduğu anlamına geliyor.

Barcelona, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi üst düzey kulüpler adına oynadığı 755 resmi maçta Lewandowski tam 567 gol attı. Ayrıca sağ ayaklı oyuncu 139 asist yaptı.