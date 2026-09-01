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Borussia Dortmund v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Çeviri:

Sansasyonel transferde flaş dönüş! BVB, Giannis Konstantelias'ın yerini dolduracak ismi buldu

Transfers
Dortmund
Bundesliga
Arsenal
Premier Lig
E. Nwaneri
M. Regula
Zaglebie Lubin
Premier Lig

Sakat Giannis Konstantelias’ın yerine bir isim arayan BVB, aradığını muhtemelen Arsenal’de buldu ve Ethan Nwaneri’yi kiraladı.

Borussia Dortmund, yeni transferi Giannis Konstantelias’ın yaşadığı ağır sakatlığın ardından harekete geçti ve Arsenal’den Ethan Nwaneri’yi kadrosuna katarmaya hazırlanıyor. Bunu transfer gazetecisi Fabrizio Romano da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar bildiriyor.

Buna göre halihazırda sözlü bir anlaşma bulunuyor. 19 yaşındaki oyuncunun, salı günü son transfer gününün gecesinde BVB’ye transfer olma yönünde karar verdiği belirtilirken, Dortmund’un Nwaneri’yi bir sezonluğuna kiralayacağı ifade ediliyor. Dortmund’un ayrıca oyuncunun maaşının tamamını üstlenmesi bekleniyor.

Sarı-siyahlılar böylece aradığı Konstantelias alternatifini bulmuş oluyor. Konstantelias, Bundesliga açılışında Hamburg SV deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyette sol diz ön çapraz bağlarını kopardı ve bu nedenle altı ay sahalardan uzak kalacak.

BVB’nin Polonya’dan bir üst düzey yeteneğe ve Nick Woltemade’ye de ilgisi vardı

Pazartesi günü Polonya portalı Meczyki BVB’nin, Polonya 1. Lig ekibi Zaglebie Lubin’den Marcel Regula ile anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Habere göre Dortmund, Polonya U21 Milli Takımı oyuncusunu uzun süredir takip ediyordu ve onu yerinde de izlemişti. Meczyki bildirdiğine göre Regula, kısa süre önce İngiltere Championship ekibi Burnley FC’ye transferi reddetti. BVB’nin yanı sıra Feyenoord Rotterdam da ilgisini ortaya koymuştu. Genç oyuncunun bonservis bedelinin kulis bilgilerine göre 10 milyon euronun altında olacağı belirtiliyor.

Ancak BVB’de çifte transfer olmayacak. Meczyki’nin haberine göre sarı-siyahlılar, Nwaneri kiralaması nedeniyle bu transferi iptal etti.

Nwaneri ve Regula’nın yanı sıra BVB’nin, Konstantelias’ın yerine bir isim arayışında Newcastle United nezdinde Nick Woltemade için de girişimde bulunduğu belirtiliyor. Ancak gelen bilgilere göre Alman milli futbolcu kiralık olarak Juventus’a gidecek.

Ethan Nwaneri Arsenal 2025-26Getty Images


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