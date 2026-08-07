Liverpool, Ronald Araújo’yu son derece sürpriz bir şekilde Barcelona’dan transfer etmeye çok yakın. Transfer gazetecisi Fabrizio Romano, cuma akşamı kendine özgü “here we go” ifadesiyle kulüplerin kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

İngiliz devi bir süredir savunmaya takviye arıyordu. Araújo ile teknik direktör Andoni Iraola, birden fazla pozisyonda görev yapabilen bir savunmacıyı kadrosuna katıyor.

27 yaşındaki Uruguaylı, hem stoperde hem de savunmanın sağında oynayabiliyor. Böylece Liverpool’da başta Jeremie Frimpong olmak üzere sağ kanatta forma rekabeti artacak.

Araújo’yu Liverpool için cazip kılan da tam olarak bu çok yönlülüğü oldu. Iraola, savunmadaki seçeneklerini artırmak istiyordu ve milli oyuncunun gelişiyle bunu başarmış gibi görünüyor.

Araújo, 2018’den bu yana Barcelona ile sözleşmeli ve Katalonya’da takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Geçen sezon teknik direktör Hansi Flick, Marc-André ter Stegen’in Girona’ya kiralanmasının ardından onu kaptan olarak belirledi.

Araújo, Barcelona’daki yıllarında ayrıca çok sayıda kupa da kazandı. İspanyol deviyle üç kez lig şampiyonluğu yaşadı ve iki kez Copa del Rey’i kazandı.

Romano’ya göre bu transfer ilk etapta kiralık olarak gerçekleşecek. Liverpool, anlaşmaya zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da ekletmeyi başardı. Liverpool’un bu opsiyonu kullanmaya karar vermesi halinde ne kadar ödeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.