Inter Miami ve Arjantin Millî Takımı'nın kaptanı Lionel Messi'nin çilesi devam ediyor. 25 gün içinde üç ağır darbe aldı: İlki 2026 Dünya Kupası finalini kaybetmesi, ardından babası Jorge'nin vefatı ve bugün perşembe sabaha karşı yaşadığı beklenmedik eleme.

Messi, babasının vefatından yalnızca 4 gün sonra Inter Miami ile sahaya döndü. Amerikan ekibinin kaptanı, Ligler Kupası kapsamında oynanan Club León karşılaşmasının ikinci yarısında forma giydi.

Messi'nin dönüşüne rağmen Inter Miami turnuvadaki yoluna devam edemedi; 3-2 mağlup olarak müsabakaya grup aşamasında veda etti.

Messi duygusal bir tezahüratla döndü

Inter Miami maça güçlü başladı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Messi, golü kaydeden Daniel Bynter'in yerine oyuna girdi.

Arjantinli yıldız, bir önceki Monterrey maçındaki yokluğunun ardından ilk kez sahaya çıktığı bu karşılaşmada kendisine özel bir tezahüratla karşılık veren taraftarlardan coşkulu bir karşılama gördü. O maç Inter Miami'nin 2-1 mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı.

Ancak Messi'nin dönüşü takımını kurtarmaya yetmedi; Club León ikinci yarıda skoru tersine çevirdi.

Daniel Arcia 50 ve 83. dakikalarda iki gol kaydederken, Juan Pablo Domínguez 61. dakikada üçüncü golü ekledi. Böylece Meksika ekibi galibiyeti garantiledi ve Inter Miami'yi turnuvadan eledi.

Maçtaki bir top mücadelesi sırasında savunma oyuncusu Yohan Romana, Messi'yi markaja aldıktan sonra onu kaldırıp kucakladı. Bu an, oyuncunun yaşadığı zor koşullar göz önüne alındığında oldukça dokunaklı, insani bir görüntü oluşturdu.

Messi'den babasına duygusal bir mesaj

Maçtan saatler önce Messi, 4 gün önce vefat eden babası Jorge için duygusal bir mesaj paylaştı. Mesajında babasının vefatını kabullenmenin ne kadar zor olduğundan bahsetti ve futbolu uzun süre daha oynamaya devam edip etmeyeceğine dair içinde şüpheler bulunduğunu ima etti.

Messi sosyal medya hesaplarından şöyle yazdı: "Seni seviyorum baba."

Ve ekledi: "Baba, gittiğine hâlâ inanamıyorum. Yıkılmıyorum, daha doğrusu yıkılmak istemiyorum. Seni bir daha göremeyeceğimi, bir daha konuşamayacağımızı hayal etmek benim için çok zor. Acı çektiğini biliyordum ve belki de böylesi daha iyi oldu, ama çok erken gittin. Birlikte yaşayacağımız daha çok şey vardı."

Babasının Dünya Kupası hayali

Messi mesajında ayrıca babasının kendi Dünya Kupası serüveniyle olan bağından da söz etti ve Jorge'nin turnuvanın son edisyonunu oynamasını görmeyi çok istediğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Son Dünya Kupası'nda oynamam için bana ısrarla ricada bulunuyordun ve turnuvanın başlamasına birkaç gün kala o dönemde hastalandın."

Ve ekledi: "Bir turnuva boyunca ilk kez yanımda olmayacaktın, ama annem bana iyileşeceğini ve durumunun sana seyahat etme imkânı vereceğini söylüyordu. Sana gelebilmen için finale kadar çıkacağımızı söylüyordum."

Messi, 19 Temmuz'da İspanya'ya karşı kaybedilen Dünya Kupası finalinin ardından hızla Inter Miami saflarına dönmüş, sonrasında babası Jorge'nin vefatı şokunu yaşamış ve yalnızca 4 gün sonra sahalara geri dönmüştü. Ancak bu maç, takımının Ligler Kupası'ndan elenmesiyle sona erdi.