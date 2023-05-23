Ancelotti, Vinicius Junior'ın tacize uğramasının ardından İspanyol yetkilileri, ırkçılıkla mücadele için İngiliz planını benimsemeye çağırdı.

Ancelotti, İspanya'daki ırkçılık sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi

Stadyumlardaki çirkin sözler vurgulandı

Kurumları ve hakemleri net bir tavır almaya çağırdı

NE OLDU? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya'da futbolculara hakaret etmenin normalleşmesinden şikâyet etti. İtalyan hoca, hakaretlerin ırkçılığın ötesinde kişisel saldırılara kadar uzandığına, Vinicius gibi oyuncuları ve aynı zamanda teknik direktörleri de etkilediğine dikkat çekti. Real'in hocası, deplasman maçlarında Vinicius'a sık sık hakaret edilmesinden duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi ve bu kültürde değişiklik çağrısında bulundu.

NE SÖYLENDİ? Ancelotti, konuyla ilgili serzenişte bulunurken şu yorumu yaptı: "Her maçta aşağılanmaktan bıktık, yorulduk, Bunlar Xavi'ye de oluyor ancak Vinicius'a yapılanlar tamamen ırkçılık. Yedek kulübesinin arkasından bile 'o****u çocuğu' diye bağırıyorlar. Umarım kurumlar ve La Liga hakemleri bu konuda daha net olabilir."

BÜYÜK RESİM: Ancelotti, İspanyol futbolundaki ırkçılık ve hakaretlere karşı harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Carlo, İngiltere ve İspanya'daki yaklaşımların arasındaki tutarsızlığa dikkat çekerek, İngiliz futbolunun ırkçılık ve hakaretlerle mücadele etmek için etkili önlemler aldığını ve bunun olumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı. İtalyan, İspanya'daki maçlarda yoğun polis varlığını da sorgulayarak, bunu savaşa gitmeye benzetti. Carlo, İspanyol futbolunda bu sorunun çözülmesi gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

"İngiltere'de sana hakaret etmiyorlar ve bence bunun sebebi, bu meselenin uzun zaman önce çözülmüş olması. İngiliz taraftarları beş yıl boyunca Avrupa'dan ihraç ettiler. Orada münferit ırkçılık vakaları var, ama size topluca hakaret edemezler. İngiliz futbol maçlarında polis yoktur. İspanya'da ise önünüzde bir polis ordusu var. Sanki savaşa gidiyorsunuz gibi görünüyor. Neden? Ne için? İngiltere'de neyse ki sert önlemler alarak bu sorunu çözdüler."

SIRADA NE VAR? Ancelotti, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), La Liga ve polis tarafından önlem alınmasını bekliyor. Taraftarları ırkçılıktan suçlu olarak adlandırmanın ve utandırmanın, getirilecek önlemlerden biri olabileceğini, ancak bunun tek çözüm olmaması gerektiğini öne sürüyor. Carlo, tüm futbolseverlerle birlikte konunun etkin bir şekilde çözülmesi için ilgili makamlardan eylem bekliyor.