"Sanırım bu, Ronald Koeman'ın son maçı oldu."

Jan van Halst, Ronald Koeman hakkında çok sert bir yargıda bulunuyor. Ziggo Sport’un Hollanda milli takımı muhabirine göre, milli takım teknik direktörü, Hollanda milli takımının Dünya Kupası on altıncı finalinde elenmesinde başarısız oldu. “Evet,” diyor net bir şekilde.

KNVB’nin hedefi yarı finale yükselmekti. Bu hedef kesinlikle başarılmadı, bu nedenle futbol işleri direktörü Nigel de Jong’un Koeman’ı görevden alması yönündeki baskı giderek artıyor.

“Bence bu, Ronald Koeman’ın son maçı oldu,” diyen Van Halst, Oranje teknik direktörünün ayrılacağını öngörüyor. “Bakın, elbette bir yandan teknik direktör Koeman, bir yandan da insan Koeman var. Ayrıca herkes, eşinin hastalığı nedeniyle özel hayatında da çok fazla ilgiye ihtiyaç duyduğunu biliyor.”

“Eh, o bir teknik direktör olarak dünyada isteyebileceğiniz her şeyi gerçekten deneyimledi. Evet, artık bir Dünya Kupası’nda da teknik direktörlük yaptı. Ve bence kendisinin de biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Aksi takdirde, bunu evde de bulabilirler,” diyor eski orta saha oyuncusu, Koeman’ı Dünya Kupası’nda izledikten sonra.

Koeman’ın KNVB ile olan sözleşmesi 31 Temmuz’da sona eriyor. Fas’a karşı alınan yenilginin ardından milli takım teknik direktörü olarak geleceği hakkında henüz kesin bir açıklama yapmak istemeyen Koeman, öncelikle menajeri Rob Jansen ile görüşmeler yapmak istedi.

Koeman’ın Fas karşısında beş savunmacıyla sahaya çıkma kararı, yurt içinde ve yurt dışında sert eleştirilere yol açtı. Thierry Henry ve Zlatan Ibrahimovic gibi isimler de pazartesi gecesi salı sabahına karşı Oranje’nin sergilediği oyundan şaşkına döndü.

Koeman ise kendisine yöneltilen eleştirilerden pek etkilenmemişti. Milli takım teknik direktörü, NOS’a verdiği demeçte, Hollanda’da her şeyin çabucak kötüye gittiği ve herkesin milli takım hakkında her zaman bir görüşü olduğu sonucuna vardı.