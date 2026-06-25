Sani, Almanya’nın bir penaltısının iptal edilmesine neden oldu

Almanya, Perşembe akşamı Ekvador ile oynadığı maçın ikinci yarısında, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turundaki maçın ilk yarısında olduğu gibi, hızlı bir şekilde öne geçmeye çok yaklaştı.

47. dakikada Amerikalı hakem Torri Penso, “Die Maschinen”ın forveti Kai Havertz lehine bir penaltı kararı verdi.

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Ancak hakem, video yardım sistemini (VAR) inceledikten sonra penaltıyı iptal etti. VAR görüntülerinde, Alman atağının başlangıcında Leroy Sané'nin sahanın ortasında Ekvadorlu bir oyuncuya faul yaptığı görüldü.

Sane, maçın ikinci dakikasında (1-0) tartışmalı bir gol kaydetmişti; bu gol, takım arkadaşı Aleksandar Pavlović’in ayağının Latin Amerika milli takım oyuncusu Pedro Vitti’nin yüzüne çarpmasının ardından gelmişti.

Ancak Ekvador, 9. dakikada Nelson Angulo’nun füze gibi şutuyla hızlı bir şekilde skoru eşitledi.

Almanya milli takımı, bu maçtan önce Curaçao’yu 7-1’lik skorla ezip geçtikten ve Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup ettikten sonra, 5. grubu lider olarak tamamlayarak son 32’ye kalmayı garantilemişti.