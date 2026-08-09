Türkiye ekibi Galatasaray'ın Alman kanat oyuncusu Leroy Sané, mevcut yaz transfer döneminde aldığı Suudi Arabistan tekliflerine ilişkin tavrını netleştirerek, geçtiğimiz haftalarda ismi Hilal ile anılmasına rağmen Roshn Ligi'ne transfer olma ihtimalinin kapısını kapattı.

Suudi Arabistan'ın "El-Yaum" gazetesine göre, Sané son dönemde Suudi Arabistan kulüplerinden teklifler aldı; ancak ülkede yeni bir deneyim yaşama isteği göstermedi ve Galatasaray'da kalmayı, yeni sezonda takımın formasını giymeyi tercih etti.

Ayrıca oku: Suudi mercato, Rodri ve Barcelona transferini nasıl etkiliyor?

Alman kanat oyuncusunun hizmetlerini almak isteyen kulüplerin en önde gelenlerinden biri Hilal'di; oyuncunun ismi birden fazla kez "Lider" ile ilişkilendirilmişti. Ayrıca Suudi kulübünün, Hilal'in savunmacısı Yusuf Akçiçek'in Türk takımına gitmesi ve karşılığında Sané'nin Riyad'a gelmesini içeren bir takas anlaşmasına girme ihtimalinden söz ediliyordu.

Ancak son gelişmeler, Galatasaray'ın oyuncunun kalmasında ısrarcı olması ve Sané'nin de mevcut mercatoda Roshn Ligi'ne transfer olmayıp Türkiye Ligi şampiyonundaki deneyimini sürdürmek istemesi nedeniyle anlaşmanın tamamlanma ihtimalini büyük ölçüde azalttı.

Türkiye basınındaki haberler, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz dönemde Sané ile geleceğini görüşmek üzere birçok özel görüşme yaptığını ve bu görüşmelerde ona takımda kalmasının önemini vurguladığını ortaya koydu. Bu durum, oyuncunun tutumunu güçlendirdi ve onu kalma kararında istikrara yöneltti.

Sané, Galatasaray teknik ekibinin büyük güvenine sahip; teknik ekip, özellikle büyük tecrübesi ve büyük maçlarda fark yaratma yeteneğiyle onu yeni sezon planlarında önemli unsurlardan biri olarak görüyor. Bu da kulübü, oyuncunun hizmetlerine daha çok bağlanmaya itti.

Sané, 2025 yazında Bayern Münih'ten Galatasaray'a katıldı ve Türk kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme ile bağlı. Kariyeri boyunca Manchester City ve Bayern Münih ile dikkat çekici deneyimler yaşayan oyuncu, sonunda Hilal'e ya da bir başka Suudi kulübüne transfer olmak yerine Türkiye'de kalmayı seçti.