Sandro Wagner mı olacak? Hannover 96’nın teknik direktör arayışında alışılmadık adım

Bild'in haberine göre, şu ana kadarki yardımcı antrenör Levent Sürme bu hafta adaylarla görüşmeler yapmakla görevlendirildi. Hannover, çarşamba günü başka bir gerekçe belirtmeden, Sürme'nin "sportif özel görevler" nedeniyle haftanın kalan antrenman bölümünde takım çalışmalarında yer almayacağını duyurmuştu.

Habere göre bu zamanı farklı adaylarla bir araya gelmek için kullanıyor: Hem bir numaralı tercih Wagner ile hem de iki alternatifle. Görüşmelerde oyuncular, gelecekteki yönelim ve teknik ekibin olası yapılanmaları ele alınacak. Görevden alınan selefin yardımcı antrenörünün böyle bir görevi üstlenmesi alışılmadık bir durum.

Sezona kötü bir başlangıç yapıp beş maçta yalnızca dört puan toplayan ve geçen cuma 1. FC Nürnberg'e 2-1 yenilen Hannover, pazartesi günü Titz ile yollarını ayırmıştı. Hannover, 2. Bundesliga puan durumunda şu anda sadece 15. sırada yer alıyor.

Hannover 96 pazar günü VfL Bochum ile karşılaşacak

Yükselme adayı kulüp, bu haftanın sonuna kadar halef konusunda anlaşmaya varmayı hedefliyor. Wagner ile yalnızca küçük detayların netleştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bundan bağımsız olarak, geçici teknik direktör Lars Barlemann pazar günü VfL Bochum karşısında takımın başında olacak. Ardından milli maç arası nedeniyle 2. Bundesliga'da iki haftalık bir ara verilecek ve yeni teknik adamın bu süreçte göreve adapte olması bekleniyor.

Sürme, 2025'ten bu yana Hannover'de yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Titz'in görevden alınmasına rağmen 43 yaşındaki Türk çalıştırıcı kulüpte kaldı, sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Wagner, geçen sezon FC Augsburg'u çalıştırmış, ardından aralık ayında görevden alınmıştı. Eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın 38 yaşındaki eski yardımcısı, o tarihten bu yana kulüpsüz.