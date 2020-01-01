Sandro Rosell: Messi, Neymar'ı takımda görmek istiyor
Katalan devi 2013 yılında Neymar’ı transfer ettiğinde Sandro Rosell kulübün başındaki isimdi.
Barcelona ile 186 maça çıkıp 105 gol atan Neymar, 2017 yılında ise 222 milyon euro’luk rekor bonservis bedeliyle PSG’nin yolunu tutmuştu.
Rosell, Mundo Deportivo’ya yaptığı açıklamada “Şu anda başkan olsaydım hiç düşünmeden yine Neymar’ı transfer ederdim” dedi.
Takımın süper yıldızı Lionel Messi’nin de Neymar’ı çok istediğini söyleyen Rosell, “Messi tarihin en iyi oyuncusu. O çok zeki biridir. Tüm kupaları kazanabilmek için en iyi oyuncuları yanında görmek istiyor” ifadelerini kullandı.
Neymar’ın PSG formasıyla çıktığı 80 maçta 69 kez ağları havalandırmasına karşın Fransa’da mutlu olmadığı biliniyor.
Brezilyalı yıldız sezon başında Barcelona ile transfer görüşmeleri yaptığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı.