Sandro Rosell: Messi, Neymar'ı takımda görmek istiyor

Barcelona’nın eski başkanı Sandro Rosell, Lionel Messi’nin Neymar’ı yeniden takımda görmek istediğini açıkladı.

Katalan devi 2013 yılında Neymar’ı transfer ettiğinde Sandro Rosell kulübün başındaki isimdi.

ile 186 maça çıkıp 105 gol atan Neymar, 2017 yılında ise 222 milyon euro’luk rekor bonservis bedeliyle PSG’nin yolunu tutmuştu.

Rosell, Mundo Deportivo’ya yaptığı açıklamada “Şu anda başkan olsaydım hiç düşünmeden yine Neymar’ı transfer ederdim” dedi.

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Takımın süper yıldızı ’nin de Neymar’ı çok istediğini söyleyen Rosell, “Messi tarihin en iyi oyuncusu. O çok zeki biridir. Tüm kupaları kazanabilmek için en iyi oyuncuları yanında görmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Neymar’ın PSG formasıyla çıktığı 80 maçta 69 kez ağları havalandırmasına karşın ’da mutlu olmadığı biliniyor.

Brezilyalı yıldız sezon başında Barcelona ile transfer görüşmeleri yaptığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı.