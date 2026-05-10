Sander van der Eijk, taraftarların kasıtlı sabotajı üzerine Eredivisie maçını kesin olarak yarıda kesti

NAC Breda ile sc Heerenveen arasındaki maç, ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya havai fişek atması üzerine Pazar öğleden sonra geçici olarak durduruldu. 62. dakikada, Rat Verlegh Stadyumu'nda NAC'nin 1-0 önde olduğu sırada hakem Sander van der Eijk maçı durdurma kararı aldı. Maç daha sonra yeniden başladı ve NAC skoru 2-0'a getirdi. Ancak 82. dakikada olaylar yeniden tırmandı: NAC taraftarlarının sahaya attığı yeni havai fişekler nedeniyle maç kesin olarak durduruldu.

Breda'daki atmosfer, maçın başlamasından önce bile son derece gergindi. Taraftarlar, üzerinde "Hoefkens out" yazan pankartlarla teknik direktör Carl Hoefkens'e karşı protesto eylemi düzenledi. Teknik direktör Peter Maas da hedef tahtasına otururken, bu sezonun başlarında Pierre van Hooijdonk da protestoların odağında yer almıştı. Van Hooijdonk bu hafta kulüpten kesin olarak ayrıldı.

Maç öncesinde, taraftarların bir kısmının kulüp içindeki gidişata protesto etmek amacıyla maçı kasten bozmak istediğine dair söylentiler dolaşıyordu. Bu senaryo, sahaya çok sayıda meşale ve havai fişek atılmasıyla gerçeğe dönüşecek gibi görünüyordu. Stadyumun diğer bölümlerinden “utanın” diye yüksek sesle tezahüratlar yükseldi.

Hakemler güvenlik koordinatörleriyle görüşürken oyuncular geçici olarak sahanın kenarına çekildi. Maç şu anda yeniden başladı, ancak KNVB kurallarına göre yeni bir olayda maç kesin olarak durdurulacak. NAC taraftarlarının bir kısmının maçı gerçekten yeniden durdurmayı planladığına dair endişeler var.

Spor açısından NAC için çok büyük bir risk söz konusuydu. Hoefkens'in takımı, Eredivisie'de kalma şansını sürdürebilmek için kazanmak zorundaydı. Ancak diğer sahalardaki maç sonuçları nedeniyle, galibiyet alsa bile küme düşmeyi önlemek neredeyse imkansız görünüyordu.

NAC, ilk yarıda kaptan Boy Kemper'in muhteşem golüyle öne geçti. Defans oyuncusu sert bir vuruşla topu ağların köşesine gönderdi. Heerenveen daha sonra beraberlik golü için fırsatlar yakaladı, ancak kaleci Daniel Bielica takımını ayakta tuttu.

Ardından maç ilk kez durduruldu. Maçın yeniden başlamasının ardından NAC, Kemper'in isabetli penaltı vuruşuyla farkı 2-0'a çıkardı. 82. dakikada Breda taraftarları yine havai fişek atarak maçı sabote etti. Van der Eijk, maçı yeniden durdurmaktan başka bir seçenek görmedi ve bu kez maç kesin olarak sona erdi.

FC Volendam'ın Excelsior ile 1-1 berabere kalmasıyla, NAC, Heerenveen'e karşı alacağı sonuç ne olursa olsun, kesin olarak küme düştü.



