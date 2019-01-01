Samuel Eto’o: En iyi Afrikalı futbolcu benim
Geçtiğimiz haftalarda profesyonel futbol kariyerine resmen nokta koyan Eto'o yaptığı iddialı açıklamalar ile gündeme oturdu.
Eto’o, “En iyi Afrikalı futbolcu? Weah ve diğerlerine saygım büyük ancak herkesin kariyeri ortada. Kabul etsek de etmesek de bu böyle” diyerek kendisini gelmiş geçmiş en iyi Afrikalı futbolcu ilan etti.
38 yaşındaki Eto’o, teknik direktör olmak istediğini ve Zinedine Zidane’ı örnek aldığını da açıkladı.
Eto’o, “Futbolcu olarak kazandığım başarıları antrenör olarak da kazanmak istiyorum. Önce Avrupa’da çalışmak istiyorum. Sonra bir gün Afrika’ya dönüp orada da başarılı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Kariyerinde Barcelona, Inter ve Chelsea gibi dev kulüplerin formasını giyen Kamerunlu eski futbolcu, Türkiye’de ise Antalyaspor ve Konyaspor’da oynamıştı.
Eto’o Süper Lig’de çıktığı 89 maçta 50 gol atıp 16 da asist yapmıştı.