Samuel Eto'o, Kamerun'un 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı yenerek zafere ulaşacağını düşünüyor.

Dünya Kupası için geri sayım başladı

Eto'o, Katar'daki kupayı Kamerun'un kazanacağını söylüyor

Yarı finalde ise Senegal'i eleyeceklerine inanıyor

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da oynanacak açılış mücadelesiyle başlayacak. Kamerun efsanesi Samuel Eto'o ülkesinin kupayı kazanacağını söyledi. Eto'o çeyrek ve yarı final maçları hakkında da tahminde bulundu.

NE SÖYLENDİ? Samuel Eto'o, ESPN'e şunları söyledi: "Afrika, Dünya Kupası'nda başarılı olma potansiyeline her zaman sahipti. Ancak şimdiye kadar yüzümüzü hep gösteremedik. Yıllar içinde Afrika takımları giderek deneyim kazandı ve bence sadece Dünya Kupası'na katılmaya değil, onu kazanmaya da hazırlar."

"Bence Kamerun, Fas ile final oynayıp Dünya Kupası'nı kazanacak. Fas final yolunda Portekiz, İspanya ve Fransa'yı eleyecek. Kamerun ise önce çeyrek finalde Belçika'yı sonra da yarı finalde Senegal'i yenecek."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? "Dünya Kupası'nı kazanmak için canavar veya uzaylı olmaya ihtiyaç olduğunu sanmıyorum. Sadece iyi bir hazırlık, güçlü bir zihniyet ve bir tutam çılgınlığa ihtiyacınız var. Inter'i her zaman örnek veririm. 2009/10 sezonunun başında kimse Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğimizi düşünmüyordu. Ama Mourinho bir grup savaşçıyla çılgın bir şey yaptı. Aynı şeyi Kamerun için istiyorum."

KAMERUN'U NE BEKLİYOR? Kamerun'un Dünya Kupası'ndaki grubunda İsviçre, Brezilya ve Sırbistan yer alıyor. İlk olarak 24 Kasım'da İsviçre'ye karşı mücadele verecek olan takım, 28 Kasım'da Sırbistan'ı devirmeye çalışacak. Kamerun gruptaki son maçını ise 2 Aralık'ta Brezilya'ya karşı oynayacak.