Samsunspor 3-1 Bandırmaspor | Samsunspor ikinci yarıda

Samsunspor, Bandırmaspor karşısında çok kaçırdı, çok zorlandı, üç puanı son 15 dakikada bulduğu gollerle cebine attı.

TFF 1.Lig'de 20. haftanın açılış maçında Samsunspor, Bandırmaspor'u konuk etti.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın cezası nedeniyle locadan takip ettiği mücadele, karşılıklı gollerle başladı. Maçın 6. dakikasında Burak Çalık, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı ve Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi.

Bandırmaspor bu gole 10. dakikada cevap verdi. Orhan Ovacıklı'nın vuruşunda top yan direğe çarptı, kaleci Nurullah son anda topu çelmeye çalışsa da hakem Direnç Tonusluoğlu topun tamamının çizgiyi geçtiğine hükmederek gol kararı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Samsunspor rakibinden daha üstün bir futbol oynadı. Devre arası transferlerinden Mathias Coureur iki kez direğe takıldı, Karadeniz ekibi birçok fırsattan yararlanamadı.

Oyuna 69. dakikada giren Kubilay Yavuz, beş dakika sonra sol ayağıyla alışık olduğu gollerden birine imza atarak takımını öne geçirdi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon dördüncü golünü kaydetti.

Samsunspor'u rahatlatan gol ise son anlarda geldi. Guido Kocer taşıdığı topu rakip savunmanın arasına bıraktı, topla buluşan Coureur skoru belirledi: 3-1.

Bu sonuçla Samsunspor 40 puana yükseldi. Bandırmaspor ise 27 puanda kaldı.

Samsunspor bir sonraki maçında Akhisar deplasmanına gidecek. Bandırmaspor önümüzdeki hafta İstanbulspor'u konuk edecek.