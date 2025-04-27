Şampiyonluğa giden Napoli'de Conte depremi

Antonio Conte'nin imaj hakları için yeni bir şirket kurması, Napoli'den olası ayrılığına dair spekülasyonları artırdı.

Antonio Conte'nin imaj haklarını yönetecek yeni bir şirket kurması, Napoli ile olan sözleşmesini feshetmek istediğine dair bir ipucu olarak yorumlanıyor.

İtalyan teknik direktör, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'i ve antrenman tesislerine yapılan yetersiz yatırımları açıkça eleştiriyor. Ayrıca Napoli'nin transfer stratejisinden duyduğu hayal kırıklığını da dile getiriyor. Conte, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda sadece bir yıl geçirdikten sonra kulüpten ayrılabileceğini ima etmişti.

Mevcut sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor. Bu nedenle Conte'nin ayrılabilmesi için ya istifa etmesi ya da maaş almayı bırakmayı kabul ederek karşılıklı rıza ile anlaşmayı feshetmesi gerekiyor.

Conte ayrılığa hazırlanıyor

Calciomercato.com'un haberine göre, Conte'nin Napoli'deki geleceği dışında bir hayat planladığını gösteren bir başka gelişme daha yaşandı. Conte, 1 Nisan'da kardeşi Daniele Conte ile birlikte Torino'da "Restate Srl" adlı bağımsız bir şirket kurdu.

Bu şirketin amacı, hem İtalya'da hem de yurt dışında imaj haklarını satın almak, kontrol etmek ve yönetmek olarak belirlendi. Bu gelişme Napoli camiasında alarma yol açtı çünkü kulüp, hem futbolcularının hem de antrenörlerinin imaj haklarının kulübe devredilmesini şart koşuyor.

Dolayısıyla Conte'nin imaj haklarını yeni kurduğu şirkete devretmek istemesi, bu hakların artık Napoli'ye bağlı olmayacağı ve Conte'nin kulüple yollarını ayırmaya hazırlandığı anlamına geliyor.