Şampiyonlar Ligi'nin dönüşü için 8 Ağustos iddiası

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunu tamamlamak isteyen UEFA'nın ağustos ayını gözüne kestirdiği iddia edildi.

ile arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının 8 Ağustos'ta oynatılması planlanıyor.

Bu iddia Fransız RMC Sport'a ait.

Habere göre, koronavirüs nedeniyle askıya alınan turnuvanın tamamlanması için kararlı görünen UEFA, 'daki maçı 8 Ağustos'ta oynatma niyetinde olduğunu bugün kulüplerle gerçekleştirdiği telekonferansta ortaya koydu.

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İki ekip arasındaki ilk maç Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle bitmişti.

UEFA'nın niyeti Ağustos ayında turnuvanın dönmesi olsa da henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

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Ayrıca, son sekizden itibaren çift maçlı eleminasyon sistemi yerine maçların tek maç üzerinden oynatılması da seçenekler arasında.

Devler Ligi'nde 2019-20 sezonu finalinin ev sahipliği hakkı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bulunuyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ağustos ayının sonlarında İstanbul'da oynatılması planlanan finalle ilgili ""Seyircili ya da seyircisiz oynanacağıyla ilgili şimdiden konuşmak çok erken. Seyahatlar, gitmeler, gelmeler başlarsa final seyircili oynanabilir. Gelecek sezon da seyircili oynanabilir diye düşünüyorum ama bunlar hep iyi niyet temennisi. Haziran ve temmuz ayındaki gelişmelere göre kararlar verilecek." ifadelerini kullandı.