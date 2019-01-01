Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı kaldırılabilir!

UEFA İcra Komitesi, Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde deplasman golü kuralını kaldırmak için toplanıyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi için son yıllarda tartışma konusu haline gelen deplasman golü kuralı kaldırılabilir.

Kicker'ın haberine göre UEFA İcra Komitesi, Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralının kaldırılması için Çarşamba günü toplantı kararı aldı.

Haberde konuyla ilgili İcra Komitesi'nin görüşlerinin alınacağı kaydedilirken, UEFA Organizasyon Yöneticisi Giorgio Marchetti'nin, "Deplasman golü kuralının geçmişteki kadar önemli olmadığını düşünüyoruz. Bu sayede takımlar daha atak bir futbol da oynayabilir." şeklindeki sözlerine de yer verildi.

1965 yılından beri uygulanan deplasman golü kuralına göre Şampiyonlar Ligi'nde takımların deplasmanda attıkları 1 golün 2 gol yerine geçmesi esasına dayanıyordu.