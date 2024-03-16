Şampiyonlar Ligi zaferi yeniden Manchester City'nin olabilir! Nasıl mı?

Şampiyonlar Ligi'ni yeniden Manchester City'nin kazanma ihtimali, diğer takımlara göre daha fazla.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Manchester City, Real Madrid ile eşleşti

Kupa yeniden Manchester City'nin olabilir

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri, İsviçre'de gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. Böylece kupanın favorileri de belirlendi. OPTA verilerine göre, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için en güçlü aday.

BÜYÜK RESİM: OPTA verilerine göre, turnuvanın son şampiyonu Manchester City'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali 29.46 olarak belirlendi. Kura çekimi öncesinde Premier Lig ekibinin oranı yüzde 32.48'di. Real Madrid'le eşleşen Manchester City'nin oranında yüzde 3.02'lik bir düşüş yaşandı.

DAHA FAZLASI: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için en güçlü ikinci aday ise Paris Saint-Germain. Çeyrek finalde Bayern Münih ile eşleşen PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali yüzde 16.5 olarak belirlendi. Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan, geçtiğimiz yıl elendiği Manchester City ile çeyrek finalde eşleşen Real Madrid ise üçüncü favori konumunda. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali yüzde 13.06 olarak belirlendi.

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Şampiyonlar Ligi'nde OPTA verilerine favoriler şöyle:

Manchester City - yüzde 29.46

PSG - yüzde 16.15

Real Madrid - yüzde 13.06

Arsenal - yüzde 10.92

Bayern Münih - yüzde 9.39

Borussia Dortmund - yüzde 7.86

Barcelona - yüzde 7.11

Atletico Madrid - yüzde 6.05

SIRADA NE VAR? Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 9-10 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.