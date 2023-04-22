Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale son bir aşama kaldı. Peki Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl? Karşılaşmalar ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşaması sona erdi. Real Madrid, Manchester City, Inter ve AC Milan yarı finale yükselmeyi başaran takımlar oldu.

Peki Şampiyonlar Ligi yarı finalinde hangi takımlar eşleşti ve maçlar ne zaman oynanacak?

GOAL Türkiye, inceliyor.

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, Manchester City ile; AC Milan da Inter ile eşleşti.

Yarı final maçları 9 Mayıs'ta başlayacak. 9 Mayıs'ta Real Madrid, Manchester City'yi konuk edecek. 10 Mayıs'ta ise yarı finalin diğer karşılaşmasında AC Milan, Inter'i konuk edecek.

Saat 22.00'de başlayacak olan yarı final maçları, EXXEN'den ekranlara gelecek.

Maç Tarih Saat Yayın Real Madrid - Man City 9 Mayıs 22.00 EXXEN Inter - AC Milan 10 Mayıs 22.00 EXXEN

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?

Yarı finalde rövanş maçları ise 16 ve 17 Mayıs'ta oynanacak. Inter - AC Milan maçının rövanşı 16 Mayıs'ta, Real Madrid - Manchester City maçının rövanşı ise 17 Mayıs'ta oynanacak.

Rövanş maçları da saat 22.00'de EXXEN ekranlarında yayınlanacak.