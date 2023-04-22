Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşaması sona erdi. Real Madrid, Manchester City, Inter ve AC Milan yarı finale yükselmeyi başaran takımlar oldu.
Peki Şampiyonlar Ligi yarı finalinde hangi takımlar eşleşti ve maçlar ne zaman oynanacak?
GOAL Türkiye, inceliyor.
Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, Manchester City ile; AC Milan da Inter ile eşleşti.
Yarı final maçları 9 Mayıs'ta başlayacak. 9 Mayıs'ta Real Madrid, Manchester City'yi konuk edecek. 10 Mayıs'ta ise yarı finalin diğer karşılaşmasında AC Milan, Inter'i konuk edecek.
Saat 22.00'de başlayacak olan yarı final maçları, EXXEN'den ekranlara gelecek.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Yayın
|Real Madrid - Man City
|9 Mayıs
|22.00
|EXXEN
|Inter - AC Milan
|10 Mayıs
|22.00
|EXXEN
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?
Yarı finalde rövanş maçları ise 16 ve 17 Mayıs'ta oynanacak. Inter - AC Milan maçının rövanşı 16 Mayıs'ta, Real Madrid - Manchester City maçının rövanşı ise 17 Mayıs'ta oynanacak.
Rövanş maçları da saat 22.00'de EXXEN ekranlarında yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Yayın
|Inter - AC Milan
|16 Mayıs
|22.00
|EXXEN
|Man City - Real Madrid
|17 Mayıs
|22.00
|EXXEN