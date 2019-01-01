Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları hangi kanaldan yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları yeni sezonda hangi kanaldan izleyicilerle buluşacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA 'nde Beşiktaş, ile 'in oynayacağı maçlar beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Digiturk'ün sahibi olan beIN Media Group, geçtiğimiz sezon UEFA ile 3 yıllığına anlaşma sağlamış ve yayın ihalesini kazanmıştı. Böylece Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları, beIN Sports kanallarından ve dijital platformlardan izleyici ile buluşacak.

TEK BİR PAKET Mİ OLACAK?

UEFA yayın haklarını tek bir paket olarak vermişti. İhaleyi kazanan platform, sadece canlı TV yayınlarını değil, özetleri, turnuvaya özel video görüntüleri ve internet haklarını da satın almış oldu.

ŞİFRESİZ MAÇ OLACAK MI?

İhaleyi kazanan TV platformu, dilediği takdirde, beIN Sports Haber, TRT ya da başka bir kanal ile anlaşıp haftada 1 maçı şifresiz olarak izleyicilere sunma hakkına da sahip olacak. Fakat Digiturk'ün herhangi bir maçı şifresiz kanala verme zorunluluğu bulunmuyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçı ile Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki ilk grup maçları şifresiz kanaldan değil; beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.