Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçları ertelendi
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Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm dünyada spor organizasyonları belirlenen takvimin dışına çıkmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde EURO 2020'yi 2021 yılında erteleyen UEFA, yeni bir karar daha aldı.
2020 yılının Mayıs ayında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerinin süresiz olarak ertelendiği belirtildi.
UEFA'nın açıklamasında bu finaller için yeni bir tarihin belirlenmediği ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlığında kurulan bir heyetin spor takviminin yeni hali için çalışmalara başladığı ifade edildi.