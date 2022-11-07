Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri: Liverpool, Real Madrid'e; Bayern Münih, PSG'ye karşı

İdil Erin Tetik
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Champions League trophyGetty
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2022-23 Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki tüm eşleşmelere göz atalım.

  • Geçen sezonun finalistleri bu kez erken finalde karşılaşacak
  • PSG, Bayern Münih engeline denk geldi
  • İstanbul'da düzenlenecek finalin yarışı başladı

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Manchester City, RB Leipzig karşısında sınav verecek. Tottenham, AC Milan'ı elemeye çalışırken Club Brugge ile Benfica karşılaşacak. Eintrach Frankfurt, Napoli ile Inter ise Porto ile mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ:

2022/23 ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Inter vs Porto
PSG vs Bayern Münih
RB Leipzig vs Manchester City
Club Brugge vs Benfica
E. Frankfurt vs Napoli
Milan vs Tottenham
Borussia Dortmund vs Chelsea
Liverpool vs Real Madrid

BÜYÜK RESİM: Liverpool, Real Madrid ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmıştı ancak kupayı İspanyol devine kaptırmıştı. İngiliz yıldız Jude Bellingham ise Dortmund ile birlikte Chelsea'yi elemeye çalışacak. Messi - Neymar - Mbappe hücum üçlüsüne sahip olan PSG, Bayern Münih karşısında zorlu bir sınav verecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Vinicius celebrate Liverpool Real Madrid Champions League 2022Getty

Jude Bellingham BVB UCL 2022-23Getty Images

20221009 PSG Lionel MessiGetty Images

SIRADA NE VAR? Son 16 turunun ilk karşılaşmaları 14, 15, 21 ve 22 Şubat'ta oynanırken rövanşlar 7, 8, 14 ve 15 Mart'ta gerçekleşecek. İstanbul'daki büyük final ise 10 Haziran'da.

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