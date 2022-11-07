Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri: Liverpool, Real Madrid'e; Bayern Münih, PSG'ye karşı

2022-23 Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki tüm eşleşmelere göz atalım.

Geçen sezonun finalistleri bu kez erken finalde karşılaşacak

PSG, Bayern Münih engeline denk geldi

İstanbul'da düzenlenecek finalin yarışı başladı

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Manchester City, RB Leipzig karşısında sınav verecek. Tottenham, AC Milan'ı elemeye çalışırken Club Brugge ile Benfica karşılaşacak. Eintrach Frankfurt, Napoli ile Inter ise Porto ile mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ:

2022/23 ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ Inter vs Porto PSG vs Bayern Münih RB Leipzig vs Manchester City Club Brugge vs Benfica E. Frankfurt vs Napoli Milan vs Tottenham Borussia Dortmund vs Chelsea Liverpool vs Real Madrid

BÜYÜK RESİM: Liverpool, Real Madrid ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmıştı ancak kupayı İspanyol devine kaptırmıştı. İngiliz yıldız Jude Bellingham ise Dortmund ile birlikte Chelsea'yi elemeye çalışacak. Messi - Neymar - Mbappe hücum üçlüsüne sahip olan PSG, Bayern Münih karşısında zorlu bir sınav verecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Son 16 turunun ilk karşılaşmaları 14, 15, 21 ve 22 Şubat'ta oynanırken rövanşlar 7, 8, 14 ve 15 Mart'ta gerçekleşecek. İstanbul'daki büyük final ise 10 Haziran'da.