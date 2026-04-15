Şampiyonlar Ligi'ni Paris Saint-Germain değil, Bayern Münih kazanacak. Voetbalzone'da her gün Hollanda'nın önde gelen kulüpleriyle ilgili bir tez sunuyoruz. Ayrıca, geleneksel ilk üçün dışındaki takımlara da düzenli olarak yer veriyoruz. Bu sefer, Salı ve Çarşamba akşamları oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinin rövanş maçlarını ele alıyoruz. Bayern, geçen hafta Salı günü Real Madrid deplasmanında 1-2 galip geldi. Bu avantajı koruyabilir ve hatta Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın!

Bayern, geçen hafta Salı günü Santiago Bernabéu'da Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçını oynadı. Rekordmeister, maçın büyük bölümünde üstün oynadı, ancak yine de bir gol yedi, bu da rövanş maçını heyecanlı bir mücadele haline getiriyor.

Dayot Upamecano ve Serge Gnabry'nin tehlikeli pozisyonlarının ardından, ilk yarı bitimine beş dakika kala skor açıldı. Vinícius Júnior'un top kaybı ve Gnabry'nin iyi bir pasının ardından Luis Díaz, Andriy Lunin ile karşı karşıya kalarak topu soğukkanlılıkla kalecinin yanından ağlara gönderdi.

İkinci yarı başlar başlamaz, Aleksandar Pavlovic Madrid ekibinin yarı sahasında topu kaptı ve Michael Olise'ye pas verdi, ardından Harry Kane skoru ikiye katladı. Fransız oyuncu da topu forvetin önüne açtı ve forvet, ceza sahası kenarından topu sağ alt köşeye güzelce yerleştirdi. Golün ardından Real Madrid, Manuel Neuer'in kalesine giderek daha fazla baskı kurdu. Trent Alexander-Arnold'un iyi bir ortasının ardından Kylian Mbappé, ikinci direkte topu ağlara gönderdi.

Real için yarı finale yükselmeyi başarmak imkansız bir görev değil, ancak teknik direktör Vincent Kompany’nin takımı bu sezon istikrarlı bir görüntü sergiliyor. Alman devi, bu sezon toplam 45 maçta sadece iki kez mağlup oldu. Formda olan hücum hattı, bu sezon tam 141 golün parçası oldu.

Der Rekordmeister bir sonraki tura geçmeyi başarırsa, Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Bu takım, iki maçta Liverpool'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Luis Enrique'nin takımı için Bayern, istenen bir rakip olmayacaktır. İki takım arasındaki son beş karşılaşmanın dördünü Münih ekibi kazanmayı başardı.

2019/20 sezonunun Şampiyonlar Ligi şampiyonu, birçokları için bu yılın en büyük favorisi. Turnuvanın diğer tarafında ise Salı akşamı FC Barcelona'yı eleyen (iki maçta 3-2) Atlético Madrid yer alıyor. Diğer yarı finalist ise Çarşamba akşamı, Arsenal'in Emirates Stadyumu'nda Sporting Portugal ile karşılaşmasıyla belli olacak.

Bayern'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yüksek olmasının yanı sıra, Almanya'nın rekor şampiyonu bu yıl 35. kez lig şampiyonu olabilir. Pazar günü üçüncü sıradaki VfB Stuttgart'ı yenmeyi başarırsa, Bayern Bundesliga'nın gayri resmi şampiyonu olacak. Kompany'nin takımı, DFB-Pokal'ı da kazanırsa işler daha da güzelleşebilir. Böylece ünlü "üçlü kupa" da kazanılmış olur.