Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Jack Grealish hayal kırıklığına uğradı: "Berbattı!"

İdil Erin Tetik
Jack Grealish Manchester City Champions League final 2023Getty
Man CityŞampiyonlar LigiJ. GrealishMan City vs Internazionale

Jack Grealish, Manchester City ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olurken gözyaşlarına boğuldu ve bir itirafta bulundu.

  • Inter, İstanbul'da kazanamadı
  • Manchester City üç kupanın sahibi oldu
  • Grealish her şeyi Guardiola'ya borçlu olduğunu söylüyor

NE OLDU? Jack Grealish için Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final pek gösterişli geçmese de Rodri'nin 68. dakikada kaydettiği golle UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu. İngiliz oyuncu, Manchester City ile sezonu üçleyerek kapattığı için mutlu ancak kendi performansına dair hayal kırıklığı yaşıyor.

NE SÖYLENDİ? BT Sport'a konuşan Grealish şunları söyledi: "Bu kupayı kazanabilmek için hayatın boyunca çalışıyorsun ve ben çok mutluyum. O kadar kötü oynadım ki bugün berbattım. Ama bu takımla üç kupayı da kazanmak çok özeldi. Beni tanıyan herkes futbolu ne kadar sevdiğimi bilir. Hayatım boyunca bu anı yaşamak için çalıştım."

BÜYÜK RESİM: Grealish böyle bir başarıyı birlikte deneyimlediği Pep Guardiola'ya da teşekkür etti: "O bir dahi değil mi? Ona sadece teşekkür etmek istiyorum. Beni bu kadar çok paraya satın alarak, bana güvenerek hayalimi gerçekleştirdi."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

grealish manchester city(C)Getty Images

Man City Champions League winners 2022-2023GettyImage

Pep Guardiola Champions League trophy Manchester City 2023Getty

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