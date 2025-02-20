Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Juventus'ta flaş teknik direktör kararı

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrası teknik direktör Thiago Motta'nın kulüpteki geleceği soru işaretine dönüştü.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde minimum hedef olarak belirlenen son 16 turuna kalmayı başaramadı ve play-off turunda PSV Eindhoven’a elenerek turnuvaya veda etti. Gazzetta dello Sport'un haberine göre, bu başarısızlığın ardından teknik direktör Thiago Motta sezon sonuna kadar sıkı takibe alınacak.

Bianconeri, Çarşamba gecesi PSV karşısında 3-1 mağlup olarak toplamda 4-3'lük skorla turnuvadan elendi. Şampiyonlar Ligi’nde en az son 16 turuna kalması beklenen Juventus için bu sonuç büyük hayal kırıklığı yarattı.

Juventus, Ocak ayında Milan'a yenilerek İtalya Süper Kupa Finali'ne kalamamıştı. Bunun yanında, ligde dördüncü sırada yer alan takım, Lazio ile 46 puanda bulunuyor ve Coppa Italia'da çeyrek finalde mücadele etmeye devam ediyor.

Motta'ya sezon sonuna kadar takip

Geçtiğimiz yaz Juventus ile üç yıllık sözleşme imzalayan Thiago Motta, kulüpten kamuoyu önünde destek alsa da, 2025-26 sezonunda görevine devam edebilmesi için bu sezonu Şampiyonlar Ligi biletiyle tamamlamak zorunda.

PSV karşısında alınan mağlubiyet sonrası eleştirilerin hedefi haline Motta, maç sonundaysa taktik kararlarını savundu:

"Değişikliklerimde geç kaldığımı düşünmüyorum. İlk golden önce takıma biraz daha enerji vermek istedim, ancak eşitliği sağladık. O an sakin kalmamız ve dengeyi korumamız gereken bir andı. Doğru zamanda değişiklik yaptığımı düşünüyorum."

Juventus'un önündeki kritik haftalar, Motta'nın geleceğini belirleyecek gibi görünüyor. Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkını elde edemezse, İtalyan teknik adamın görevine son verilebilir.