Şampiyonlar Ligi'ne sürpriz galibiyetlerle damga vurdular: Gol bile yemediler

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Unai Emery'nin öğrencileri, gol bile yemedikleri galibiyetlerle dikkat çektiler.

Aston Villa, ŞL'de Bologna'yı 2-0 mağlup etti

Unai Emery'nin öğrencileri, 3'te 3 yaptı

Henüz gol bile yemediler

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Aston Villa, sahasında Bologna'yı konuk ederken Unai Emery'nin öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı. Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada John McGinn ile 64. dakikada Jhon Duran attı.

BÜYÜK RESİM: Aston Villa bu galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı ve turnuvada henüz kalesinde gol görmedi. Aston Villa geride bıraktığımız haftalarda Young Boys'u 3-0, Bayern Münih'i ise 1-0 mağlup etmişti.

Kasım 2022'de Aston Villa'nın başına geçen Unai Emery, 2020/21 sezonunda Villarreal ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Emery bu başarıyı daha önce Sevilla'yı çalıştırdığı 2013/14, 2014/15 ve 2015/16 sezonlarında üç kez daha tekrarlamıştı. Koleksiyonuna dört UEFA Avrupa Ligi kupası ekleyen Emery şimdi Aston Villa ile Şampiyonlar Ligi rüyası yaşıyor.

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SIRADA NE VAR? Puan tablosunun zirvesinde yer alan Aston Villa bir sonraki hafta Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.