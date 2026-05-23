Girona, Cumartesi akşamı ligde kalmayı başaramadı. Elche ile oynadığı küme düşme mücadelesinde Míchel'in takımı, kazanması gereken maçı kazanamadı: 1-1. Mallorca da kazandığı maça rağmen ligde kalmayı başaramadı.

Girona'da Donny van de Beek maçın tamamını yedek kulübesinde geçirdi, Daley Blind ise kadroda bile yer almadı. Eski Ajax oyuncusunun fiziksel sorunları olduğu ve bu nedenle bu kritik maçı kaçırmak zorunda kaldığı belirtildi.

Estadi Montilivi'de muhteşem bir ilk yarı yaşanmadı. Her iki takım da neredeyse hiç pozisyon yaratamadı ve bu da maçı tam anlamıyla bir küme düşme mücadelesine dönüştürdü. Topa daha çok sahip olan taraf Girona'ydı, ancak 39. dakikada yine de geriye düştü.

Elche bir serbest vuruş kazandı ve top Pedro Bigas'ın kafasından Álvaro Rodríguez'e geldi. Uruguaylı oyuncu sırtı kaleye dönüktü, ancak bolca boşluk buldu, kendini ustaca serbest bıraktı ve sol ayağıyla yıkıcı bir vuruş yaptı: 1-0. Girona büyük bir sıkıntıya girmişti.

İlk yarı bitmeden, aynı Rodríguez gecenin ikinci golünü atarak adını tarihe yazdırabilirdi. Forvet, savunmadaki bir anlaşmazlıktan hırsla yararlandı, ancak topu yan ağlara gönderdi. Elche, minimum bir üstünlükle soyunma odasına girdi.

İkinci yarıda Girona farklı bir taktik izlemek zorundaydı ve bu hemen işe yaradı. 48. dakikada, Elche kalecisi Azzedine Ounahi'nin serbest vuruşunu iyi kontrol edemediğinde Arnau Martínez hemen oradaydı. Sağ bek, umudu geri getirdi: 1-1.

80. dakikaya kadar büyük fırsatlar gelmedi. Oyuna sonradan giren Thomas Lemar, güzel bir kontrolle kendini boş pozisyona soktu ve sol ayağıyla çok sert bir şut çekti, ancak top üst direğe çarparak dışarı çıktı. Girona ikinci yarının geri kalanında denedi, ancak bir daha tehlikeli olamadı ve bu da küme düşmesinin artık kesinleştiği anlamına geliyor.

Bu sonuçla Girona, Segunda División'a düştü; oysa kulüp, 2024/25 sezonunda LaLiga'da elde ettiği etkileyici üçüncü sıra sayesinde Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştı. Girona'nın yanı sıra Mallorca ve Real Oviedo da İspanya'nın ikinci ligine düştü. İspanya'da son maça kadar nefes kesici bir gerilim yaşandı. Girona, Elche ve Mallorca'nın yanı sıra Osasuna ve Levante de küme düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı.