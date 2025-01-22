Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen maç! Barcelona'dan Benfica karşısında inanılmaz geri dönüş: Kerem Aktürkoğlu penaltı yaptırdı, sonra şok yaşandı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Barcelona, Benfica deplasmanında harika bir geri dönüşe imza attı. Kerem Aktürkoğlu ise penaltı yaptırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında dün gece birbirinden zevkli karşılaşmalar oynandı.

Nuri Şahin'in yönetiminde kaotik bir dönemden geçen Borussia Dortmund, Bologna deplasmanında 2-1 mağlup olarak kötü gidişatı sürdürdü.

Kenan Yıldız'ın sonradan oyuna girdiği maçta Juventus, Club Brugge ile Belçika'da golsüz berabere kaldı

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İngiltere Premier Lig devi Liverpool ise Anfield Road'da Lille'i 2-1 devirmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Atalanta 5-0 Sturm Graz

Monaco 1-0 Aston Villa

Atletico Madrid 2-1 Bayer Leverkusen

Benfica 4-5 Barcelona

Bologna 2-1 Borussia Dortmund

Club Brugge 0-0 Juventus

Kızılyıldız 2-3 PSV

Liverpool 2-1 Lille

S.Bratislava 1-3 Stuttgart

Barcelona'dan Benfica deplasmanında inanılmaz geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en çarpıcı maçı dün gece Lizbon'da oynandı. Barcelona, Benfica'yı deplasmanda 90+6'da Raphinha'nın kaydettiği gol ile 5-4 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Benfica, 2. dakikada Pavlidis ile 1-0 öne geçti. 13'te Lewandowski skoru penaltıdan 1-1'e getirdi.

22'de Pavlidis, Benfica'yı yeniden öne geçirdi. 30'da Kerem Aktürkoğlu'nun yaptırdığı penaltının ardından topun başına geçen Pavlidis hat-trick yaparak skoru 3-1 yaptı ve ilk yarı 3-1 sona erdi.

Lizbon'da son anlar nefes kesti, Benfica yıkıldı

64. dakikada Raphinha'nın kafasına çarpan top ağlarla buluştu ve Barça farkı bire indirdi. 68'de Araujo kendi kalesine attı ve Benfica 4-2 öne geçti. 78'de Lewnadowski bir penaltı golü daha attı ve skor 4-3 oldu. 86'da Garcia'nın kafa golüyle maça 4-4'lük skorla denge geldi.

Karşılaşmanın son anlarında Benfica'nın kaçırdığı pozisyonun ardından Barcelona kontratak yakaladı. Sağ kanattan hızla bindiren Raphinha ceza sahasına girerek temiz bir vuruşla 90+6'da Barcelona'yı öne geçirdi.

Barça, bu tarihi maçı 5-4 kazanmayı başardı ve puanını 18'e çıkardı. Benfica ise 10 puanda kaldı.