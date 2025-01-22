Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen maç! Barcelona'dan Benfica karşısında inanılmaz geri dönüş: Kerem Aktürkoğlu penaltı yaptırdı, sonra şok yaşandı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında dün gece birbirinden zevkli karşılaşmalar oynandı.
Nuri Şahin'in yönetiminde kaotik bir dönemden geçen Borussia Dortmund, Bologna deplasmanında 2-1 mağlup olarak kötü gidişatı sürdürdü.
Kenan Yıldız'ın sonradan oyuna girdiği maçta Juventus, Club Brugge ile Belçika'da golsüz berabere kaldı
İngiltere Premier Lig devi Liverpool ise Anfield Road'da Lille'i 2-1 devirmeyi başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Atalanta 5-0 Sturm Graz
Monaco 1-0 Aston Villa
Atletico Madrid 2-1 Bayer Leverkusen
Benfica 4-5 Barcelona
Bologna 2-1 Borussia Dortmund
Club Brugge 0-0 Juventus
Kızılyıldız 2-3 PSV
Liverpool 2-1 Lille
S.Bratislava 1-3 Stuttgart
Barcelona'dan Benfica deplasmanında inanılmaz geri dönüş
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en çarpıcı maçı dün gece Lizbon'da oynandı. Barcelona, Benfica'yı deplasmanda 90+6'da Raphinha'nın kaydettiği gol ile 5-4 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan Benfica, 2. dakikada Pavlidis ile 1-0 öne geçti. 13'te Lewandowski skoru penaltıdan 1-1'e getirdi.
22'de Pavlidis, Benfica'yı yeniden öne geçirdi. 30'da Kerem Aktürkoğlu'nun yaptırdığı penaltının ardından topun başına geçen Pavlidis hat-trick yaparak skoru 3-1 yaptı ve ilk yarı 3-1 sona erdi.
Lizbon'da son anlar nefes kesti, Benfica yıkıldı
64. dakikada Raphinha'nın kafasına çarpan top ağlarla buluştu ve Barça farkı bire indirdi. 68'de Araujo kendi kalesine attı ve Benfica 4-2 öne geçti. 78'de Lewnadowski bir penaltı golü daha attı ve skor 4-3 oldu. 86'da Garcia'nın kafa golüyle maça 4-4'lük skorla denge geldi.
Karşılaşmanın son anlarında Benfica'nın kaçırdığı pozisyonun ardından Barcelona kontratak yakaladı. Sağ kanattan hızla bindiren Raphinha ceza sahasına girerek temiz bir vuruşla 90+6'da Barcelona'yı öne geçirdi.
Barça, bu tarihi maçı 5-4 kazanmayı başardı ve puanını 18'e çıkardı. Benfica ise 10 puanda kaldı.