Şampiyonlar Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu: Arsenal, Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid ve dahası!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları belli oldu. Çeyrek finalde Pep Guardiola ile Carlo Ancelotti yeniden karşı karşıya gelecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Atletico Madrid, Manchester City, Dortmund, Real Madrid, PSG, Bayern Münih, Barcelona ve Arsenal'ın rakipleri belli oldu.
Eşleşmeler nasıl?
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Borussia Dortmund
Real Madrid - Manchester City
Paris Saint-Germain - Barcelona
Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:
Atletico Madrid - Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain - Barcelona
Arsenal - Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City
SIRADA NE VAR?
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan'da oynanacak. Turun rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da. 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yarı final ilk ayağının oynanacağı turnuvada bu turun rövanş maçları ise 7-8 Mayıs'ta.
Şampiyonlar Ligi'nin finali 1 Haziran Cumartesi günü Londra'da, Wembley Stadyumu'nda oynanacak.