Prime Video’daki uzmanlar panelinde, BVB’nin FC Villarreal ile sahasında oynayacağı maç öncesinde konuşan Kramer, Bundesliga ekibine güvendiğini söyledi. Dortmund’un, onun değerlendirmesine göre doğrudan son 16 turuna kalacağını ifade etti.

2014’ten dünya şampiyonu takım arkadaşı ise durumu çok farklı değerlendirdi. 37 yaşındaki Hummels, “BVB’nin ilk 8’de olmadığından korkuyorum. Eğer bunun için sürpriz bir galibiyet gerektiğini söylüyorsan, benim korkum daha çok planlamadığın bir sürpriz beraberliğin gelmesi” dedi. “Onları ilk sekiz içinde görmüyorum.”

Şampiyonlar Ligi bu sezon üçüncü kez 36 takımlı lig formatında oynanacak. Her katılımcı farklı güç kategorilerinden sekiz rakiple karşılaşacak ve sonunda puan tablosunda ilk sekizde yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Dokuzuncu ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise kendi aralarında iç saha ve deplasmanda oynanacak maçlarla sekiz galip çıkaracak ve bu ekipler de eleme turuna yükselecek. Tablonun son 12 takımı ise elenecek.

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BVB şu ana kadar iki kez tablonun ilk 8’i içinde yer alamadı

İlk iki organizasyonda BVB, bir kez 10’uncu, bir kez de 17’nci olarak son 16 play-off’larına kalmak zorunda kaldı. Siyah-sarılılar bir kez yoluna devam etmeyi başardı, geçen sezon ise Atalanta Bergamo’ya şanssız şekilde elendi.

Villarreal karşılaşmasının ardından Dortmund, Şampiyonlar Ligi’ndeki kalan yedi maçında FK Bodö/Glimt, Sabah FK, Real Betis, FC Arsenal, Inter Milan, Aston Villa ve AEK Atina ile karşılaşacak.



