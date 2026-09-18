Gazeteci Larañaga, İspanyol kulübünün kolektif başarısının bireysel ödüle kıyasla önceliğini ele alan bir tartışmada, Kylian Mbappé'nin Ballon d'Or kazanmaktansa Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı tercih edeceği ihtimalini öne sürdü.

"El Partidazo de Cope" programına katılımı sırasında konuşan Larañaga, bu değerlendirmesini Mbappé'nin Real Madrid tarihinin bir parçası olma isteğine dair açıklamalarına dayandırdığını belirtti ve kulüple Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın, ona adını takımın tarihine kazıyacak kolektif bir başarı sağlayacağını açıkladı.

Larañaga, Mbappé'ye ilişkin görüşünü objektif bir şekilde aktardı; bir oyuncunun aleni olarak bir şey söyleyip içinden bunun tersini düşündüğünü varsaymanın mantıklı olmadığını değerlendirdi. Bu nedenle tavrının net olacağı ihtimalini öne sürdü: "Şampiyonlar Ligi'ni seçecek." Bu görüşünü, oyuncunun Real Madrid tarihinde iz bırakma yönündeki açık isteğine ve isimlerin "tarihe bu şekilde geçtiğine" dayandırdı.

Buna karşılık Larañaga, farklı bir bakış açısını da ortaya koydu: Ballon d'Or, futbolcular için cazip olabilir; çünkü net bir bireysel takdir sunuyor ve kazananın ismi ile imajıyla ilişkilendiriliyor. Bu da bazı oyuncuların, bu ödülü takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha çok kişisel olarak ölümsüzleştirdiğini düşünmesine yol açabilir.