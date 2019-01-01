Şampiyonlar Ligi G Grubu değerlendirmesi: Favori yok!

Devler Ligi'ndeki en dengeli grupta hangi iki takımın turlayacağı son haftaya kadar belli olmaz gibi gözüküyor.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda , , Leipzig ve mücadele edecek. Büyük bir formsuzluk veya önemli sakatlıklar yaşanmaması halinde dört takımın da kağıt züerinde birbirlerine oldukça yakın olduklarını söyleyebiliriz.

Benfica bu yaz Joao Felix ve Raul Jimenez'i kaybetti. Ancak Raul de Tomas ve Carlos Vinicius hamleleri ile kadrosunu güçlendirdi. Takımın yıldızı konumunda Pizzi, sezona müthiş başladı ve oynadığı 6 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı.

Bruno Lage'nin öğrencileri, ligde oynadıkları 5 maçın 4'ünü kazandı ve kazandığı maçlarda kalesinde gol dahi görmedi. Bu gruptaki her takımın yapması gerektiği gibi iç sahadaki maçlarını kazanırlarsa gruptan çıkma şansları oldukça yüksek olacaktır.

Tanguy Ndombele, Ferland Mendy ve Nabil Fekir gibi yıldızlarını kaybeden Lyon'da taşlar henüz tam oturmamış gözüküyor. Moussa Dembele ve Memphis Depay takımın hücum gücünü çekse de ligde oynadıkları son üç maçta da kalelerini gole kapatamadılar. Savunmalarındaki uyumsuzluk Şampiyonlar Ligi arenasına da yansıyacak olursa grupta işleri oldukça zor olacaktır.

'ya flaş bir başlangıç yapan Leipzig, bu sezon Dortmund ve 'i daha çok zorlayacak gibi gözüküyor. Artık olgunlaşan Timo Werner ve Emil Forsberg en büyük kozları olacaktır. Bu grupta Julian Nagelsmann'ın öğrencilerinin temposuna çıkacak bir takım bulunmuyor. Ama yüksek tempoda oynamak bazen kendilerine de zarar verdiği için grubun net favorisi olduklarını söylemek güç. Yine de tempolarıyla diğerlerinin oldukça üstünde olduklarını söyleyebiliriz.

Gruba ilk torbadan katılan Zenit, 'da ligler erken başladığı için en hazır takım konumnda. Ligde oynadıkları 9 maçta 6 kez kazanmayı başardılar ve Rostov ile Krasnodar ile puan puana zirve mücadelesi veriyorlar. Kadroları bu grup için yeterli olsa da Şampiyonlar Ligi'nde başka bir grupta yer alsalar pek de şans verilmeyecek güçteler. Yine de hem Rusya deplasmanın zorluğu hem de kadro tecrübeleri ile her takım kadar şansa sahipler.

Grubun yıldız oyuncusu: Pizzi

30 yaşındaki oyuncu sezona müthiş başladı. Bu şekilde devam ederse de artık olgunluk çağında olmasına rağmen flaş bir tarnsfere imza atabilir.

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Özellikle iç saha maçlarında sergileyeceği performans da takımının gruptaki kaderini direkt olarak etkileyecektir.

Kilit maç | Her maç önemli

Bu grupta öne çıkan bir takım olmadığı için her maçta grubun şekli yeniden değişebilir. Bu nedenle tek bir maç söylemek oldukça zor. Büyük ihtimalle son haftaya girilene kadar gruptan kopan bir takım olmayacaktır.