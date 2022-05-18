Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırmak, Avrupa'daki bütün takımlarının en büyük hayali olmaya devam ediyor ve birçoğu şimdiden 2022-23'te kupayı kazanmak için yarışıyor.

Mevcut ligler sona ererken yarış, kıta seçkinleri arasında bir yer almak için başlıyor.

En prestijli ödüller için başka bir destansı savaş başladığında, gösteride pek çok tanıdık isim ve yüz olacak, ancak grup aşamasında yer alacağından kim emin ki?

GOAL bir göz atıyor…

2022-23 Şampiyonlar Ligi'ne kimler katıldı?

Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga'da ilk dört sırada yer almak, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına girmek için yeterliyken Fransa ve Portekiz Ligi’ni ilk iki sırada bitiren kulüpler de yerlerini kapmak için hazır.

Hollanda, Belçika ve Avusturya'dan şampiyonluk kazanan takımlar da başarılı olurken şampiyonlarının gruplarda düzenli bir şekilde yer alması için Rusya'da UEFA tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekecek.

24 kulüpten oluşan yıldızlarla dolu bir listede hala kapılacak çok yer var, ancak Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibi kulüpler, gelecek sezon için daha iddialı dönecekler.

Şampiyonlar Ligi; 2022-23'e katılmaya hak kazanan takımlar aşağıdaki tabloda bulunuyor:

Takım Ülke Liverpool İngiltere Manchester City İngiltere Chelsea İngiltere Real Madrid İspanya Barcelona İspanya Atletico Madrid İspanya Sevilla İspanya AC Milan İtalya Inter İtalya Juventus İtalya Napoli İtalya Bayern Munich Almanya RB Leipzig Almanya Bayer Leverkusen Almanya Borussia Dortmund Almanya Paris Saint-Germain Fransa Porto Portekiz Sporting Portekiz Ajax Hollanda Club Brugge Belçika Red Bull Salzburg Avusturya Celtic İskoçya

Şampiyonlar Ligi 2022-23 ne zaman başlayacak ve kaç takım katılacak?

Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 8 torbanın olduğu ve dört takımın bir gruba yerleştirildiği 32 takımdan oluşuyor.

Daha önce de belirtildiği gibi, 24 takım yerel lig konumları aracılığıyla giriş kazanırken bir önceki yılın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi galipleri de grup aşamasına katılmayı garantiliyor.

Altı takım, Şampiyonlar Yolu ve Lig Yolu play-off turlarında o arzuladıkları yola doğru ilerleyecek.

Toplamda 79 takım, 2022-23 Şampiyonlar Ligi'ne 55 UEFA üyesi federasyonun 54'ünden katılacak ve organize bir yerel ligi olmayan Lichtenstein bu konudaki tek istisna olarak göze çarpıyor.

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Chelsea have their name on the Champions League trophy for the second time 🏆 #UCL #UCLfinal pic.twitter.com/PDeaO66F8S — GOAL (@goal) May 29, 2021

İlk ön eleme turu, 2021-22 sezonunun sona ermesinden birkaç hafta sonra 21 Haziran'da, ilk eleme turu ise 5 Temmuz'da başlayacak.

Grup aşamasında Birinci Maç Günü, 6 ve 7 Eylül'de oynanacak ve maçlar 2 Kasım'a kadar haftalık olarak yapılacak.

Grup aşaması kura çekimi 25 Ağustos'ta yapılacak ve bu noktada, Avrupa futbolunun gerçek devleri finale doğru rotalarını çizmeye başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 2022-23 finali nerede yapılacak?

2022-23 Şampiyonlar Ligi'ne katılanların tümü, 10 Haziran 2023'te finale çıkmayı umuyor ve kıtasal lig, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın sezon ortasında yapılması nedeniyle normalden daha uzun bir süreye yayılacak.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, finale ev sahipliği yapacak.

2020’de de finalin İstanbul’da yapılması planlanıyordu, ancak COVID-19 pandemisinden dolayı gerçekleşmedi.

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Final maçı; ’İstanbul Mucizesi' olarak bilinen ve Liverpool'un Anfield'da sonsuza dek hatırlanacak AC Milan'a karşı üç gol geride olduğu ve penaltılarla rakibini mağlup ettiği mucizevi 2005 finaliyle eşleşecek bir gösteri sunmayı hedefliyor olacak.

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