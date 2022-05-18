Sheffield United'ın yıldızı Billy Sharp, Nottingham Forest ile oynadıkları Championship play-off rövanş maçında bir taraftarın saldırısına uğradı ve kanlar içinde kaldı.

Forest, turun ikinci ayağını penaltılarla kazandı ve taraftarlar, final maçı için Wembley'deki yerlerini aldıklarını anladıktan hemen sonra sahaya koştular.

Sheffield United Menajeri Paul Heckingbottom, maçtan sonra Sharp'ın saha işgali sırasında kanlar içinde kaldığını ve sakatlık geçirdiğini belirtti.

Ne söylendi?

Maçın ardından yaptığı açıklamada menajer Heckingbottom oldukça sinirliydi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu, resmen bir saldırı. Oyuncularımızdan birinin saldırıya uğradığını gördük.

"Sarsıldı, kanlar içinde kalde ve sinirlendi. Bunun üstesinden gelmek için elimizden geleni yapacağız.”

Ne oldu?

Forest taraftarları sahaya koşarken kendisi de eski bir Forest oyuncusu olan Sharp, takımının kaybettiği anlarda saha kenarında görüldü.

Hareketsiz dururken Sharp, sahaya giren bir taraftarın omzuna yapmış olduğu hamleyle bir anda sarsıldı.

Taraftar, hemen o bölgeden kaçarken Sharp yere düştü ve kanlar içinde kaldı. Sharp’ın, o görüntülerin ardından sakatlık geçirdiği belirtiliyor.

Forest’ın konuyla ilgili beyanı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü olarak, eski oyuncumuz Billy Sharp'ın bu akşam The City Ground'daki maçın ardından sahadan ayrılırken saldırıya uğradığını öğrendiğinde dehşete düştük.

"Kulüp, Nottingham Forest’ın ömür boyu men yasağı da dahil olmak üzere eylemlerinden sorumlu tutulması adına taraftarın kim olduğunu belirlemek için yetkililerle birlikte çalışacak.

"Ayrıca, Billy'den ve Sheffield United Futbol Kulübü'nden özür diliyoruz.”

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