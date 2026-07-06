Sampdoria, Insigne’ye yoğun ilgi gösteriyor: Napolili ofansif orta saha oyuncusuna dev teklif

Lorenzo Insigne’nin geleceği hâlâ belirsiz. Pescara ve Başkan Sebastiani henüz pes etmemiş durumda ve 35 yaşındaki eski Napoli ve Toronto yıldızının, geçen sezonki performansının ardından (geçen Ocak’tan Haziran’a kadar 13 maçta 5 gol ve 3 asist) yeni bir sözleşmeyi kabul etmesini umuyorlar. Başkan Sebastiani’nin kulübünde geçen sezonun sonu biraz gerginlik yaratmış olsa da, olayın nasıl sonuçlanacağı henüz belli değil.





Sampdoria, geçen hafta sonu yarışa katılarak, 500 bin avro artı primler içeren bir yıllık sözleşme ve ikinci sezon için opsiyonlu bir teklif sundu. Insigne, bu önemli teklifi dikkatle değerlendirdi: Umudu, Serie A’dan bir teklif almaktır ve bu nedenle kararını vermek için biraz daha zaman istedi.