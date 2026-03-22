Sampdoria-Avellino 2-1: Maç istatistikleri

Sampdoria - Avellino 2-1 (ilk yarı 0-0)
Golcüler: 26' ikinci yarı Brunori (S), 34' ikinci yarı Palma (S), 37' ikinci yarı Biasci (A).
Asistler: 34' ikinci yarı Pierini (S), 37' ikinci yarı Sala (A).
SAMPDORIA (4-2-3-1) : Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Conti (37' ikinci yarı Henderson), Ricci; Begic (28' ikinci yarı Barak), Pafundi (1' ikinci yarı Cherubini), Pierini; Brunori (28' ikinci yarı Coda). Teknik direktör: Lombardo.
AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Izzo, Sala; Besaggio (31' s.t. D'Andrea), Palmiero (31' s.t. Le Borgne), Sounas; Palumbo (31' s.t. Tutino); Russo, Pandolfi (1' s.t. Biasci). Teknik direktör: Ballardini.
Hakem: Padova Bölümü'nden Chiffi
Sarı kartlar: 25' 1. yarı Pandolfi (A), 31' 1. yarı Brunori (S), 41' 1. yarı Palmiero (A), 44' 1. yarı Pafundi (S), 18' ikinci yarı Sounas (A), 44' ikinci yarı Russo (A), 47' ikinci yarı Giordano (S).