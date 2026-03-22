Sampdoria-Avellino 2-1: Maç istatistikleri

İlk yarı gergin ve tedirginlik hakimiyetinde geçerken, ikinci yarıda Sampdoria coşarak skoru 2-0'a getirdi. Maçın sonlarında Biasci farkı azaltsa da, Blucerchiati üç değerli puanı cebine koydu

Sampdoria - Avellino 2-1 (ilk yarı 0-0)


Golcüler: 26' ikinci yarı Brunori (S), 34' ikinci yarı Palma (S), 37' ikinci yarı Biasci (A).


Asistler: 34' ikinci yarı Pierini (S), 37' ikinci yarı Sala (A).

SAMPDORIA (4-2-3-1) : Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Conti (37' ikinci yarı Henderson), Ricci; Begic (28' ikinci yarı Barak), Pafundi (1' ikinci yarı Cherubini), Pierini; Brunori (28' ikinci yarı Coda). Teknik direktör: Lombardo.


AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Izzo, Sala; Besaggio (31' s.t. D'Andrea), Palmiero (31' s.t. Le Borgne), Sounas; Palumbo (31' s.t. Tutino); Russo, Pandolfi (1' s.t. Biasci). Teknik direktör: Ballardini.


Hakem: Padova Bölümü'nden Chiffi


Sarı kartlar: 25' 1. yarı Pandolfi (A), 31' 1. yarı Brunori (S), 41' 1. yarı Palmiero (A), 44' 1. yarı Pafundi (S), 18' ikinci yarı Sounas (A), 44' ikinci yarı Russo (A), 47' ikinci yarı Giordano (S).


