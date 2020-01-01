Sami Khedira: Ronaldo olağanüstü bir oyuncu

Juventus forması giyen Sami Khedira, Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho hakkında görüşlerini dile getirdi.

Sami Khedira, takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Khedira, Ronaldo ile 'de beş sezon forma giyerken, 'ta ise iki sezondur birlikte oynuyorlar.

Alman futbolcu, Instagram canlı yayınında verdiği demeçte 35 yaşındaki Ronaldo'nun olağanüstü biri olduğundan bahsetti:

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"Cristiano harikulade bir futbolcu ve mükemmel bir insan. 7 yıldır birlikte oynuyoruz. Yeteneği ve tutkusuyla gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri. Antrenmanda bile kazanmak istiyor. O, herkes için bir rol model. Bu yüzden en iyiler arasında yer alıyor. Onunla oynayabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum."

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Khedira, eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun ise kendisi için çok özel biri olduğunu söyledi:

"Teknik direktör ve karakter olarak tanıdığım en etkileyici kişi Mourinho. O bana güvendi. 2010 Dünya Kupası'nın ardından 'tan Real Madrid'e transfer olmamı sağladı. Karakter olarak beni geliştirdi. Onunla hala görüşüyorum ve çok iyi bir ilişkimiz var."

33 yaşındaki futbolcu, aralık ayında geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle bu sezon 'da yalnızca 12 kez forma giyebildi.

