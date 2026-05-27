Sam van Royen, Ronald Koeman'ın halefi olarak ilginç bir isim öneriyor

Ronald Koeman, Dünya Kupası'nın ardından Hollanda milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılabilir. Ziggo Sport sunucusu Sam van Royen, KNVB'nin gerçekten de yeni bir teknik direktör aramak zorunda kalması durumunda, onun yerine geçecek ilginç bir isim öneriyor.

Conference League finali olan Crystal Palace - Rayo Vallecano maçı öncesinde Van Royen, Oliver Glasner'ı öne çıkarıyor. Avusturyalı teknik direktör, FA Cup ve Community Shield şampiyonluklarını kazandırdığı İngiliz finalist takımdan bu sezonun ardından ayrılacak.

"Koeman'ın ayrılacağını biliyoruz. Glasner'ın da öyle olduğunu biliyoruz. Belki de Oranje ile Glasner arasında bir uyum olabilir. Kim bilir. Sadece bir şey öneriyorum, ortaya atıyorum. Çılgın şeyler. Bana deliymişim gibi bakıyorsun," diyor Van Royen, bunu hiç de çılgın bir fikir bulmayan analist Alex Pastoor'a.

"Bu tür seçenekleri her zaman çok ilginç bulurum," diyor kulüpsüz teknik direktör. "Çünkü Glasner, ideal futbolu değil, en verimli futbolu hedefleyen bir teknik direktör."

"Elindeki kadroya bakar ve Premier League'in en iyi takımlarıyla boy ölçüşüp ölçüşemeyeceğine karar verir. Sadece topa sahip olmaya dayanarak. Hayır mı? O zaman diğer on pozisyonda da iyi olmalıyız," diyor Pastoor, Palace'tan ayrılan Glasner'in çalışma tarzından etkilenmiş bir şekilde.

Pastoor, Glasner'i uzun süredir takip ediyor ve koçun neler başardığını biliyor. ''Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg ve LASK Linz'de de bunu başardı.'' Palace menajeri, 2022'de Frankfurt ile penaltı atışlarında Rangers'ı yenerek Avrupa Ligi'ni kazandı.

Koeman'ın Dünya Kupası'ndan sonra görevde kalıp kalmayacağı henüz belirsiz. KNVB, en azından 31 Temmuz'a kadar Zeist'te görevine devam edecek olan milli takım teknik direktörünün olası halefleri konusunda henüz bir plan yapmadı.