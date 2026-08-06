Sam Lammers için bu sezon şu ana kadar çabuk unutmak isteyeceği bir sezon oldu. FC Twente'nin golcüsü, rakibi Wout Weghorst'un gelmesinin ardından yedek kulübesine çekildi ve şimdi artık ikinci tercih bile olmadığı ortaya çıktı.

Bonservisi elinde olan Weghorst'un gelişi, ilk 11'deki yerini doğrudan Hollanda Milli Takımı oyuncusuna kaptıran Lammers'ta zaten bir miktar hayal kırıklığı yaratmıştı. Van den Brom, iki hafta önce Ferencváros'a karşı oynanan Avrupa Ligi ön elemesi öncesinde, "Onun başlayacağından hiç şüphem yok" demişti.

Perşembe günü, Konferans Ligi ön elemesinde FC DAC 1904 ile oynanacak iç saha maçı öncesinde teknik adam, yirmi yaşındaki hücum oyuncusu Lucas Vennegoor of Hesselink'in de artık tercih sıralamasında Lammers'ın önünde olduğunu doğruladı.

"Dışarıdan bakanlar Lucas'ın gelişimini çok kolay göz ardı ediyor", diyen Van den Brom, ESPN'e konuştu. "Ve bana inanın: Lucas gerçekten iyi bir santrfor, hazırlık döneminde kapıyı ciddi şekilde zorluyor."

"Geçen sezon da öyleydi, ama o zaman neredeyse hiç oynamadı, sanırım bir kez oynadı. Ama kendini geliştirdi. Bu da sürüyor. Gerektiğinde santrforda ilk hamlemiz o."

Muhabir Milan van Dongen bunu 'Sam Lammers için sert bir mesaj' diye değerlendirdi. Van den Brom ise, "Evet, söylediğim şey bu" diye devam etti. "Bir teknik direktör olarak her zaman seçim yapmak zorundasınız. Birinin oynayacağını söylemek, tersini söylemekten çok daha keyifli."

"Sam de bundan memnun değil. Bu sadece iletişim kurmak, oturup konuşmak ve sonra oyuncuların bundan hoşlanmayacağını anlamak. Ben de yeterince oynadım ve yeterince sık bu durumda bulundum, bunun hoş olmadığını biliyorum."

"Marifet her zaman devam edebilmektir ve bu konuda Sam'e bir iltifat da etmeliyim; yoluna hep devam ediyor. Bu güzel. Bu akşam gayet mümkün ki sonradan oyuna girmek zorunda kalsın. O zaman da onun hazır olduğunu biliyorum" dedi Van den Brom.